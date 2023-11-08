簽提升貿易夥伴關係協議有助入CPTPP？經貿辦：英國未承諾

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台英雙方8日正式簽署提升貿易夥伴關係協議（ETP），同意盡速就數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排等三項議題展開談判。外界關注英國為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）新會員國，是否有助於台灣加入CPTPP？對此，行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中表示，我方評估有助益，但坦言英方未承諾此事。

台灣與中國大陸在2021年9月，正式向CPTPP遞交加入申請，迄今仍未被受理入會案的討論。至於英國入會案，CPTPP已於近期審查通過，成為新的會員國。

對於外界關心，台英雙方8日正式簽署提升貿易夥伴關係協議，是否有助於台灣加入CPTPP？鄧振中表示，英國將成為CPTPP新會員國，與英國提升經貿關係，對我入會工作具有重要意義。

惟鄧振中強調，這次台灣自身評估，英國還不是會員國，所以不會過度承諾，而英國是老牌做國際關係國家，自己也知道，但我們有我們的評估，有助於加入CPTPP是台灣意見。

8日我國駐英代表謝武樵與英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）經由視訊，正式簽署提升貿易夥伴關係協議，為台英長期經貿策略夥伴關係奠定重要的基礎架構。謝武樵在簽署儀式致詞時指出，這項歷史性協議簽署是基於台英雙方30年來廣泛合作里程碑，將成為帶動貿易及創造就業的重要機制。鄧元翰則強調，該協議將為雙方關係帶來新的高峰，建立嶄新交流模式。雙方一致認同該協議將成為討論重要議題基礎架構。