鑽石加碼投資永笙- KY 8.2 億元現增到位

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鑽石投資（6901）扶持新創公司加馬力！繼投資新析生技後，8 日宣佈，加碼投資2億元參與永笙-KY 辦理的8.2億現增案，加速推動細胞治療新藥進入國際市場。

永笙董事長王嘉宗表示，今年底將送件申請於臺灣證券交易所創新板掛牌。

王嘉宗，目前美國臍帶血 BLA 藥證已提交申請、美國長新冠及台灣脊髓損傷兩項二期臨床試驗正在執行中、台灣急性中風一期臨床試驗已完成並準備申請美國二期臨床試驗。由於多項細胞治療新藥研發均取得顯著進展，此次現金增資將有助於加速推動研發進度。

鑽石總經理鄭淑玲表示，異體細胞治療為現今市場趨勢。永笙以科學實證提供全球客戶具成功研發實例的關鍵細胞原料，其中包括今年 3 月於頂尖期刊《Cell》發表的愛滋病痊癒臨床案例。同時，永笙 KY 的異體公捐臍帶血庫資源，將有機會成為全球細胞新藥治療的領先者。

永笙執行長李冬陽表示，永笙 KY 為全球前十大臍帶血細胞儲存與細胞治療公司，也是台灣唯一同時擁有美國血液協會 AABB 及世界細胞治療組織 FACT 雙認證。今年 5 月與美國免疫細胞治療公司 CytoImmune Therapeutics 簽約合作，永笙 KY 將負責供應 CytoImmune 在全球執行異體細胞治療產品開發所需符合美國 FDA 標準的細胞原料，創下台灣與美國細胞治療公司合作的首例。