《產業》就在12月這天！台灣新電信三雄時代來臨

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【時報記者王逸芯台北報導】新電信三雄敲定!台灣大(3045)今日公告，與台灣之星的合併基準日訂在今年12月1日，加上遠傳(4904)併亞太電(3682)的合併基準日在12月15日，台灣電信市場重回三雄板塊倒數計時。

台灣大指出，合併台灣之星後，將擁有業界最大3.5GHz 5G黃金頻寬100MHz。另外，擁有絕佳涵蓋的部分低頻700MHz頻段作為5G網路使用，搭配高速率的高頻5G載波聚合，高低頻搭配，用戶享有更高速、涵蓋更廣的5G網速。

台灣之星也指出，配合合併換股作業進行，台灣之星股票最後過戶日為今年11月24日，自今年11月27日至12月1日止停止辦理股票過戶。

台灣大併台灣之星過程一波三折，雙方在今年2月底終於拍板，最終台灣大以不高於每一股台灣之星普通股，換發0.0326股普通股，換算併購金額從282億元變197億元，合計砍價約85億元成交。只是NCC當初是以有附加條件的前提下通過該合併案，其中，最受注目的就是台灣大必須在2024年6月30日前須繳回超額頻譜一事，台灣大為此也對NCC提起行政訴訟。

隨著台灣大宣布和台灣之星合併基準日落在12月1日，而遠傳併亞太電信合併基準日則在12月15日，國內電信市場今年確定將重回電信三雄。