施羅德2024年十大預測 看好美股、亞股、新興股

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2023年是擺脫新冠疫情、全球邁入後疫情環境的一年，然而持續的貨幣緊縮以及地緣政治風險，金融市場依舊震盪不已。展望2024年，各主要市場成長雖仍趨緩，但可望維持正成長的階段。在轉為「新常規」的投資環境下，投資人要如何把握機會、重新布局。施羅德投資多元資產團隊今年是第11年推出來年的十大預測，由施羅德亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子(Keiko Kondo)親自揭曉講解。

2024年十大預測分別為看好S＆P 500、看好投資等級公司債、看好美國非投資級債(相對於 Russell 2000)、看好新興市場當地貨幣債、看好黃金、看好新興市場／亞洲(相對於歐洲股市)、看好亞洲貨幣(相對於美元)、看好日圓(相對於歐元)、看好乾淨能源、看好私募資產。

近藤敬子認為，2022、2023年的高通膨環境與央行緊縮政策，導致資產被重新定價，此舉帶來高度的不確定性以及風險。而進入2024年，預期全球經濟會走向正成長，但是各國政府打擊通膨仍為首要，因此波動不會減少，也會帶來區域以及資產類別之間的差距，而主動式的投資策略會贏得先機。

她舉例說，從過去兩年開始，各國政府就面臨在高通膨環境下、如何拿捏緊縮政策與擔憂升息抑制經濟的兩難。目前雖然通膨放緩，但要到聯準會目標的2％，也並非易事。以勞動市場來說，過去造成通膨壓力的勞動供給率以及薪資問題，隨著疫情後有更多人回到勞動市場，企業端的薪資壓力慢慢緩解，但尚未回到疫情前水準。此外，觀察到消費者的超額儲蓄率從疫情期間的高水準，逐步下降，但消費支出的推高會不會創造另一波通膨，這都是需要留意的地方。

在全球總體環境向好的前提下，近藤敬子認為，2024年美股、亞洲股市表現值得期待。以美股來說，最看好AI人工智慧需求而帶來的科技創新產業鏈。今年大多聚焦在領漲的科技7巨頭 (Magnificent 7)，但延伸而出的其他企業，極可能在明年經濟環境的正成長下，也同步上揚。此外，觀察大陸、印度的PMI(採購經理人指數)走向穩定，以及南韓、台灣的數據已改善，相形之下，歐元區的PMI(採購經理人指數)卻依舊欠佳，因此認為，相較於歐洲股市，亞洲以及新興市場股市明年表現會大有可期。

除此之外，近藤敬子也預期2024年匯率表現會反轉，預期亞幣以及日圓會轉強。首先看到亞洲貨幣，全球物品循環周期的復甦，有利於亞洲國家出口，因此看到，包含大陸、台灣以及南韓的出口數據都呈現止跌翻揚的格局，受到基本面正向拉升，預期明年美元兌亞幣會反轉，亞幣表現會優於美元。至於日圓的部分，日本近期通膨加劇，且隨著製造業以及服務業PMI(採購經理人指數)仍展現出韌性，相較於歐洲，特別以歐洲最大經濟體德國來說，其PMI數值快速惡化，因此認為2024年日圓相較於歐元，會更為強勢。

2023全球債券市場表現分歧，原則上是公司債勝公債、歐洲勝美國。展望2024年，近藤敬子仍舊看好公司債，認為可以同時布局投資級公司債以及非投資級債，另外，新興市場當地貨幣債同樣誘人，可以用多元債的策略同時布局。

她解釋，美國投資級債受到明年經濟基本面的支持，應會有所表現，特別是目前殖利率水準達到5％，而歐洲投資級債也有4.6％，因此全球投資級債券不管是價格或者是債息，相信都會吸引資金流入。

另一方面，相對於羅素2000指數，美國非投資等級債可望表現更佳。因為目前美國非投資等級債市場，其信用利差所換算出來的違約率過高，也就是暗指未來價格還有上揚空間，因此認為，非投資等級債會比中小型股票更有價值。至於新興市場當地貨幣債，在預期2024年美國利率可能下滑，新興市場當地貨幣債會擁有較高殖利率的優勢，後市看俏。

今年黃金價格大漲，展望明年，近藤敬子依舊看好。她解釋，從俄烏戰爭開始，黃金便提供分散風險、帶來多元報酬的功能，且2022年以來，各國央行一直都是黃金的淨買家，預期這樣的情況在2024年會持續，因此投資組合中不能捨棄黃金。

而去年強調的潔淨能源、另類資產，今年看法未變。近藤敬子補充，俄烏戰爭後，加速了許多國家對能源多角化、能源轉型的進程。儘管隨著利率上揚，讓能源轉型相關企業的評價下跌，然供需失衡、且具吸引力的價位，反而帶來投資機會。

至於另類資產的部分，考量到另類資產與其他主要資產類別有所差別、甚至產生負相關，因此建議可以透過多元資產布局納入另類資產。

最後是近來受到關注的私募「債權」，也就是在私募領域中，越來越能放貸給更大的公司，平均放貸規模也在成長，從中產生的投資機會，也將是不容錯過的投資商機。