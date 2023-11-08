御盟集團旗下SSAW餐飲品牌 獲世界奢華餐廳大獎

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御盟集團旗下餐飲品牌「S．S．A．W春生夏 秋藏冬」，獲得2023年世界奢華餐廳獎（World Luxury Restaurant Awards），御盟集團與消費者同慶，即日起至12月29日，於AW Restaurant秋・現代法式料理Wine Pairing，享88折優惠；SS Bar春・宇宙星空餐酒館，餐點同享88折，位於晶英國際驛館的「AW.Restaurant秋．現代法餐」，也從11月1日開始，由具有營養師執照的主廚Hiro陳博玄領軍，推出全新菜單「綻放」，每客價格只要1680元起，即可享受米其林式的餐飲服務和美食。

御盟集團8日表示，開幕剛滿一年「S．S．A．W春生夏 秋藏冬」，已獲多座國際獎項，繼今年4月奪下「德國iF設計大獎」殊榮後，再獲芬蘭Arch設計大獎（Arch Design Award）肯定。

今年11月世界豪華餐廳獎（World Luxury Restaurant Awards）公布，御盟集團旗下的「S．S．A．W春生夏 秋藏冬」法餐、咖啡廳、酒吧、甜品屋，同獲世界豪華餐廳獎全面肯定。

世界豪華餐廳獎被譽為豪華餐廳界的巔峰成就，旨在表彰全球奢華餐飲與其從業人員，並根據超過10萬名國際旅客的投票結果，授予餐廳各類別獎項。

御盟集團說，為了慶賀得獎以及感謝消費者支持，祭出AW Restaurant秋・現代法式料理Wine Pairing享88折、SS Bar春・宇宙星空餐酒館餐點同享88折的優惠。

御盟集團指出，今年11月1日起，「AW Restaurant秋．現代法餐」的菜單，將由新任主廚Hiro陳博玄掌舵，結合「當令、永續食材、營養學」三大概念，以套餐形式推出四款主餐，每套售價1,680元起。

御盟集團表示，此次菜單掌舵手的Hiro陳博玄，經歷Ukai日本米其林一星的廚藝團隊、進修自日本藍帶廚藝，同時還擁有營養師執照專業背景，將為這一季帶來全新的味蕾驚喜。

隨著季節步入秋冬，菜單更結合了「當令、永續食材與營養學」三大概念，總計推出四款主餐「桂丁雞腿」、「台灣溫體松阪豬」、「美國紐約客」、「A4和牛紐約客」，其中，每日限量的「蒜香雞湯燉飯」，發想取材自Ukai傳承了40年的好味道，以300元套餐加價品嚐價推出。