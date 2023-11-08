群益證榮獲金彝人才培育獎 深耕年輕世代永續經營

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金彝獎象徵證券、期貨與投信投顧業界的最高榮譽指標，群益金鼎證券（6005）本次榮獲第17屆金彝獎「人才培育獎」，顯示群益在金融人才培育的表現獲得極大肯定。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，人才培育和回饋社會一直都是群益的使命。金融業要求的人才專業水平超越各其他行業，群益深信透過金融人才培育，可為年輕下一代打造更好的未來。

穩定的金融體系不僅有助於個人和企業發展，更有助於社會繁榮，群益將持續以更大的熱情和責任感，致力於金融人才培育，為年輕世代成長和社會進步貢獻力量。

群益金鼎證券以「深度整合、尋求共好、建構ESG生態永續經營」為核心理念，執行並遴選符合公司發展政策之人才，建立公司選才、育才、留才優良傳承及文化。

在人才培育面，群益自民國96年起持續舉辦群益金融大學，部署、培育並拔擢具潛力及積極性領導人才；支持政府金融普惠計畫擴大需求與大專院校產學合作，深耕校園引進新血；推展各校業師制度，傳承金融專業並與外部各相關機構交流參訪、友好互動。

至於教育訓練面，促進組織效能提升並協助員工完成各項法定訓練提升本業職能；推動員工發展、落實輪調及建立接班人方案；提升同仁專業知識、領導及溝通協調能力、強化主管之管理職能；因應數位浪潮引進數位設計及社群經營相關課程，善用數位工具提升人才培育效率。

群益金鼎證券也在深耕ESG領域方面擁有卓越且穩定的表現，連續十年舉辦「群益愛閱讀」公益活動，今年捐助閱讀教育經費至全台灣北中南東共16所小學；「群起獻愛心、傳遞幸福公益」捐血活動，以連續15年累計捐血15,000袋捐血成效，獲得台灣血液基金會「捐血績優團體」肯定。

此外，群益也獲頒教育部體育署「運動企業認證標章」、衛生福利部國民健康署「健康職場認證—健康啟動標章」；積極推動金融教育知識宣導活動參與，並獲得金管會112年「金融教育優良案」認證。

群益金鼎證券深耕台灣金融市場，在金融創新上努力不懈、對金融人才培育更是不遺餘力，本次奪下金彝獎「人才培育獎」之肯定將持續擦亮群益在證券業之品牌價值，以「提供超越客戶期望之高附加價值的金融服務，成為客戶長期成長的夥伴」為終生職志，善盡企業永續發展之職責。