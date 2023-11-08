陸央行行長：堅決防範匯率超調風險 房地產外溢影響總體可控

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澎湃新聞報導，中國人民銀行行長、國家外匯管理局局長潘功勝11月8日上午在2023金融街論壇年會上，對貨幣政策、利率水準、人民幣匯率、中小金融機構風險、房地產金融風險、地方政府債務風險等多個市場關切的熱點問題發聲表示，目前，中國大陸金融體系整體穩健，金融風險可控，金融機構整體健康，金融市場平穩運行。

潘功勝指出，對於經濟形勢，隨著宏觀調控政策效應的持續釋放，近期經濟增長動能增強，生產消費穩步回升，就業物價總體改善，國際收支基本平衡，主要經濟指標向好。經濟轉型持續推進，高技術產業投資保持較快增長，前三季最終消費對經濟增長的貢獻率達到83％，有條件繼續保持經濟平穩增長和物價平穩運行。

潘功勝發言稱，觀察中國大陸的經濟增長需要注意兩個視角。一是基數規模。中國大陸GDP總量已超120兆元人民幣，在大基數背景下，5％的增長已經是一個不低的速度。二是需要平衡好經濟增速和增長的品質及可持續性。中國大陸經濟需要合理的增速，但更重要的是實現高品質、可持續的發展，轉變經濟增長方式比追求高增長速度更加重要。

對於備受關注的貨幣政策，潘功勝表示，下一階段，貨幣政策將更加注重跨周期和逆周期調節，平衡好短期與長期、穩增長與防風險、內部均衡與外部均衡的關係，為穩定物價、促進經濟增長、擴大就業、維護國際收支平衡營造良好的貨幣金融環境。

潘功勝談及保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長認為，將運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，引導金融機構增強信貸增長的穩定性和可持續性。同時，按照中央金融工作會議要求，積極盤活被低效占用的金融資源，提高資金使用效率。他表示，盤活存量貸款、提升存量貸款使用效率、優化新增貸款投向，這三個方面對支撐經濟增長同等重要。

他強調，將持續加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。用好支農支小再貸款、再貼現和普惠小微貸款支持工具，延續實施碳減排支持工具、支持企業技術進步專項再貸款、普惠養老專項再貸款等，支持科技創新、民營小微、先進製造、綠色發展、普惠養老等領域健康發展，做好「五篇大文章」。

潘功勝談及利率水準，將合理把握利率水準，推動實體經濟融資成本穩中有降。

他指出，去年以來，美聯準會快速加息，但中國大陸貨幣政策堅持以我為主，政策利率穩步下行。

大陸央行將繼續以我為主實施好利率調控，按照經濟規律和逆周期宏觀調控需要，引導和把握宏觀利率水準，保持利率水準與實現潛在經濟增速的要求相匹配。

潘功勝談及人民幣匯率，中國大陸堅持市場在匯率形成中起決定性作用，有效發揮匯率的宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能。同時，堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化。經過多年發展，中國大陸外匯市場的市場參與主體更加成熟，交易行為更加理性，市場運行更有韌性。中國人民銀行、國家外匯局作為外匯市場的監管者，在面對市場變化時更加從容，經驗更加豐富。有信心、有能力、有條件維護外匯市場的穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

他稱，國際市場普遍認為美聯準會此輪加息接近尾聲，美元持續升值的動能減弱。

潘功勝說，對於備受關注的房地產領域風險，隨著經濟回升向好，加上房地產政策效果顯現以及市場的自身修復，8月以來，房地產市場成交總體改善。目前，房地產相關貸款占銀行貸款餘額的23％，其中約80％為個人住房貸款，一直以來，在中國大陸，實行非常審慎的個人住房貸款政策，房地產市場調整對金融體系的外溢影響總體可控。

他表示，下一步，大陸央行將積極配合行業主管部門和地方政府，做好金融支持房地產市場平穩健康發展工作，弱化房地產市場風險水準，防範房地產市場風險外溢。引導金融機構保持房地產信貸、債券等重點融資管道穩定，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。為保障性住房等「三大工程」建設提供中長期低成本資金支持，完善住房租賃金融政策體系，推動構建房地產發展新模式。

潘功勝對於地方政府債務風險，總的看，中國大陸政府的債務水準在國際上處於中游偏下水準，中央政府債務負擔較輕。地方政府債務有兩個特點，一是主要用於基礎設施投資，一般有實物資產支持，對當地經濟發展產生了較好的正外部性。二是大部分地方政府債務主要集中於經濟規模較大、經濟增長較快的省分，他們有能力自行化解債務。

今年以來，金融部門已會同有關部門採取多項措施，積極支持地方政府穩妥化解債務風險。

一是嚴肅財經紀律，推動地方政府和融資平台通過盤活或出售資產等方式，籌措資源償還債務。 二是對於債務負擔相對較重的地區，嚴格控制新增政府投資專案。 三是金融管理部門出臺相關政策，引導金融機構按照市場化、法治化原則，與融資平台平等協商，通過展期、借新還舊、置換等方式，分類施策化解存量債務風險、嚴控增量債務，並建立常態化的融資平台金融債務監測機制。必要時，中國人民銀行還將對債務負擔相對較重地區提供應急流動性貸款支持。 四是支持地方政府通過併購重組、注入資產等方式，逐步剝離融資平台政府融資功能，轉型成為不依賴政府信用、財務自主可持續的市場化企業。

潘功勝指出，中國大陸高風險金融機構無論是數量還是資產規模在金融系統的占比都非常小。經過近幾年的改革化險，高風險中小銀行數量已經較峰值下降一半。少數高風險機構相對集中的省分正在制定實施中小銀行改革化險方案，進一步壓降高風險機構數量和風險水準。中國人民銀行將會同有關部門，完善金融風險監測、評估與防控體系，健全具有硬約束的金融風險早期糾正機制，提升中小金融機構風險早期糾正工作的標準化和權威性。