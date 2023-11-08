老闆不要傳黃色笑話！ 查證屬實最重罰百萬

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民進黨爆發性騷擾吃案後，引發各界重視職場性騷擾，勞動部因而修正「性別平等工作法」，其中新增被申訴人為最高負責人或勞工不滿公司處理結果可向地方政府申訴，勞動部近日預告申訴處理辦法，明定應書面提起申訴、應從接到接訴求2個月內完成、必要時可再延長1個月，如果非屬情節重大事件，可以直接處分，如為最高負責人性騷擾查證屬實，可處1萬元至100萬元罰鍰。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，此次性別平等工作法新增被申訴人為最高負責人或申訴人不滿公司處理結果，可向地方勞工局申訴，因此近日預告「地方主管機關受理工作場所性騷擾事件申訴處理辦法」明定受理方法。

依辦法規定，申訴人應書面提出申訴，地方政府應在收到申訴書2個月內完成調查，必要時可再延長一個月，地方政府可自行調查或洽請具勞工事務、性別問題等學相關學者或法律專業人士，必要時也可請求警察協助，調查完成後，認定最高負責人性騷擾成立後，地方政府應依法裁處1萬至100萬元罰鍰，如果是對其他勞工的申訴，則事業單位應採取適當處置，否則應依法裁處2萬元至100萬元罰鍰。

黃維琛說，除了該辦法外，後續還有6個包括準則、細則等等相關辦法要公告，並將在明年3月8日上路。