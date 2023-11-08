激戰雙11！敘日buffet推81折 、雙11優惠價1,111元吃到飽

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迎戰雙11，交通便捷，位在四鐵共構的台北六福萬怡酒店「敘日」全日餐廳即日起至11月30日推出「雙十一不孤單」餐費優惠活動，凡午餐時段用餐，於結帳時出示敘日官網優惠頁面，即可享受平日雙十一優惠1,111元，相當於餐費81折，可大嗑全新主題餐檯「秋冬海陸盛典」美味料理，包含「炙烤澳洲戰斧牛排」、「鹽之花牛小排」，以及「韓式牛肉乳酪部隊鍋」和主廚加碼的「清蒸松葉蟹」等，若於假日用餐則享優惠價1,411元，可暢享「板煎天使紅蝦、生食級干貝、生鮮生蠔」與柏克金鮮釀生啤酒無限暢飲。以上優惠均收原餐費一成服務費。

為延續旅展商機，六福萬怡線上旅展將持續至11月12日，「美食通用餐券套票組(10張／套)」每套售價5,500元，可於敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、大廳酒吧依不同張數兌換指定餐點，大啖星級美饌。使用1張票券，即可兌換敘日全日餐廳平日早餐或下午茶、粵亮廣式料理經典港點三品組、大廳酒吧400元內調酒二杯等優惠。使用2張券則可兌換敘日平日午、晚餐或至大廳酒吧兌換平假日JC Cat 雲朵鳥籠下午茶一套，並享升級主題飲料不加價，4張券兌換粵亮經典的靚皮烤鴨一套，再加贈第三吃，適合年末聚餐與親友一同享用。

此外10張券可兌換年末派對必備「萬怡火雞禮籃超值組合」有5公斤以上的爐烤匈牙利芥末籽香料火雞，採用獨家配方醃製爐烤，表面金黃油亮，肉質鮮嫩多汁，還有維吉尼亞野蜜火腿、印度咖哩燉和牛頰、法式鄉村蘋果派等豐盛饗宴，歲末佳節派對慶祝超有儀式感。

禁止酒駕，飲酒過量、有害健康