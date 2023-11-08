證交所提醒ETF投資人 應瞭解ETF商品特性及相關風險

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證交所今（8）日指出，截至10月底，集中市場上已有150檔ETF上市掛牌交易，總資產規模超過1.6兆元，顯示ETF已成為台股投資人的熱門選擇，未來會全力配合金管會的指導，加強對投資人進行ETF宣導，讓投資人可以更了解ETF相關投資知識。

證交所表示，ETF發展迄今，種類多元，例如證信託ETF、期信託ETF、槓桿反向ETF、債券ETF等，每種ETF的屬性與風險均有不同，民眾應整體考量投資需求、目的與風險承受度等條件，選擇符合自己需要的ETF。

證交所強調，也會一直不斷精進強化對投資人的ETF宣導教育，讓ETF成為台股投資人的最佳助力。

此外，證交所也提醒投資人，ETF與一般共同基金交易方式不同，ETF直接透過證券經紀商下單，在次級市場上買賣，因此會有市價與淨值兩種價格。

ETF在次級市場的交易價格即市價，是由次級市場的供給及需求所決定，而淨值則是投信依照ETF的資產計算所得之價值，市價不一定會與ETF的淨值相同，若交易價格高於淨值，則為溢價，交易價格低於淨值，則為折價。

證交所說，投資人在買賣交易ETF前，應注意ETF折溢價情形，例如，倘若溢價幅度太高，根據市場調節機制，市價最終會往淨值靠攏，換句話說，買到高溢價ETF的投資人就容易因溢價收斂而造成虧損。

有關盤中即時折溢價的資訊，在投信公司網站或證交所的「基本市況報導網站」都可以找到相關資訊。證交所查詢路徑：證交所基本市況報導網站（mis.twse.com.tw）＞各項專區 ＞ETF行情＞集中市場ETF單位變動及淨值揭露。

證交所再次強調，ETF在產品面及市場面的兩大資訊，是投資人必須深入了解的。在產品面部分，投資人在挑選ETF時，除了挑選符合自身投資需求及相關風險承受的ETF外，也應了解ETF所追蹤的標的指數、成分證券或商品、並追蹤差距（TD）或追蹤誤差（TE）等，在投信公司網站或公開資訊觀測站都可以找到相關資訊（證交所查詢路徑：證交所首頁＞投資專區＞ETF投資專區）。

市場面部分，則應該注意買賣報價、交易量等資訊，在基本市況報導網站可以找到相關資訊（證交所查詢路徑：首頁＞各項專區＞ETF行情），這些免費且公開的資訊都歡迎ETF投資人能善加運用，作為投資ETF時的參考，以降低投資ETF的風險。