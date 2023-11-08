迎雙11！誠品線上美妝25折抽iPhone 博客來買一送一買氣漲5成

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歲末送禮時節，各大品牌搶攻雙11推好康，博客來觀察保暖商機提前發威，冬衣買氣增2成，現推消費玩抽獎等活動，誠品線上下10日展開「禮物節」率先替耶誕活動暖身，同時線上還有美妝25折、全站消費滿1688元加碼現折168元等好康，11、12日單筆消費滿3000元有機會抽iPhone15 Pro。

博客來指出，雙11活動開紅盤，以「買一送一單元」最受歡迎，像是「EZlife」立方時間管理學習定時器、直角三角文件邊角夾(10入裝)都是人氣選項，帶動居家雜貨類型業績較去年同期成長5成。博客來即日起至11月12日「雙11購殺令」，「買一送一」品項包括樂扣樂扣可微波輕漾粉彩不鏽鋼保鮮盒3件組、E.dot萌趣印花棉被收納袋＋日系收納盒均入列，另有「美好生活選物111點OPEN POINT免費換」、「大組囤貨」專區，精選商品3折起，還有「光棍夾夾樂」抽好康活動，12日前整點搶11元起夯品，11、12日全站滿千88折，累計滿萬登記送千，選擇7-11取貨，消費滿千限量登記送「中杯熱精品美式」，21家銀行支付，最高11％回饋。9日「MUJI無印良品館」推出不限金額85折；10日電子書／有聲書全館滿599元再9折，暢銷千品88折、特談99元起。

即日起至11月12日，誠品線上蒐羅逾萬種商品滿足各種願望清單，限時精選「TOP夯品限時再殺」、「揪團搶購超值組」、「閃亮新品」及「誠品獨家」4大專區，像是小資女透亮肌首選「LANCOME」蘭蔻超極光活粹晶露1件27折、2件25折，或是旅行最佳戰友「AZPAC」選用業界公認最頂級材質的防爆拉鍊行李箱6折起，獨家滿6,000元再贈666元；活動期間巴黎時尚小狐狸「Maison Kitsuné」不只有獨家販售款，單筆消費滿1111元現折100元、滿2222元現折200元。

Marshall MINOR III Bluetooth真無線耳塞式藍牙耳機擁25小時音樂續航力，限時降千元，輕鬆享有入手價，3C家電品項另享單筆消費滿1萬1111元抽PS 5數位版主機；12日前全站消費滿1688元加碼現折168元、滿2688元折268元，11、12日推單筆消費滿3000元抽iPhone15 Pro。