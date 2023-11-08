交通違規記點新制上路歸責案件暴增 議員籲簡化流程

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

交通違規記點新制6月30日上路，車主非駕駛人被逕行舉發需辦理「違規歸責」避免被記點，台中市議員張玉嬿指出，新制上路至今歸責件數高達4萬件，民眾反應上網辦理流程繁瑣，建議簡化並結合台中通APP。交通裁決處長表示，議員建議結合app方式可行，會再與相關單位研議。

台中市今天交通地政業務質詢，議員張玉嬿、王立任、黃守達指出，車主非駕駛人遭逕行舉發時，為求自保應辦理「違規歸責」，3個月高達4萬件，比去年同期多出3倍，若無法記點則改記車輛違規，導致同期吊扣牌照爆增25倍，要求簡化申辦歸責流程，強化宣導來降低民怨。

張玉嬿說，交通違規新制未指定主要駕駛人或未歸責他人者，直接對車主記點，所以車主若非駕駛人遭逕行舉發，為求自保避免扣照或扣牌，必須主動在期限內辦理「違規歸責駕駛人」，導致歸責件數大增。網路申請要上傳車主身分證、被歸責駕駛人駕照、紅單、採證相片正本彩色掃描檔，流程繁瑣，對長者十分不便，不少民眾乾脆抽空臨櫃辦理。

張玉嬿指出，新制規定如果車主無駕照可供記點及未辦理歸責，改記車輛違規紀錄，1年違規3次，吊扣牌照2個月，因宣導不足民眾不清楚，新制實施3個月被記車輛違規吊扣駕照有362件，比去年14件爆增25倍，甚至比吊扣駕照的155件還多。

張玉嬿、王立任、黃守達要求市府簡化申請歸責流程，建議結合台中通APP，透過內建個人身分識別讓民眾可以直接申辦，或透過未來的MaaS做好配套，也要加強吊扣牌照新制的相關宣導。

交通局補充，目前歸責作業除交通事件裁決處受理民眾現場及郵寄方式申辦，為提供市民更多元便利的服務措施，裁決處網站已建置「交通違規歸責駕駛人線上申辦及查詢」作業平台，提供雲端申請服務，希望民眾能多加利用。

規定都是中央的規定，議員是說對老人家比較不便，希望線上申辦可以連線到台中通app，這部分可以做到

交通裁決處長黃士哲表示，舊制是當場攔查才記點，現在則是逕行舉發也記點，逕行舉發跟現場攔查比例約4比1，新制實施初期很多民眾不太清楚規則，未來大家熟悉記點規則後，盼案件數可以減少。