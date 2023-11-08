鄧振中認台美貿易二階談判進度落後 盼APEC與戴琪會面

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台美於6月簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，並於8月展開第二階段首次實體談判。對於外界關心目前進度，行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中8日坦言，原預期年底完成第二階段談判，「但速度可能沒辦法趕上」，會希望藉由下周亞太經濟合作會議（APEC）與美國貿易代表戴琪碰面，互相確認進度，表示企圖心。

經貿辦8日舉行台英簽署雙邊提升貿易夥伴關係協議說明會，並由鄧振中親自主持。

對於外界關心台美貿易倡議第二階段談判進度，以及下周APEC是否會與戴琪面談該協議？鄧振中說，跟戴琪的見面還在安排，有機會難免會想要見面，因為台美最重要就是21世紀貿易倡議下階段怎麼進行跟處理，「談判人員都已經在來往，首長也要談一下」，必須給談判人員指示跟方向，不同階層還是有機會碰面。

鄧振中說，如果有機會會跟戴琪談，台灣目標還是希望快，我方不會讓自身進度耽擱，但顯然現在是美國負荷太重。以印太架構（IPEF）來說，當時美國也覺得蠻樂觀，但現在看到他們都還在做很大掙扎，明明開會次數也很頻繁，卻沒有宣布完成，這部分應該對美國來講是負擔很重的。

此外，鄧振中說，美國也剛開完中南美洲高峰會議，發展類似經貿關係，但美國能談判的就這些人而已，可以感受他們難以負荷。尤其美國是世界領導國，有很多事情要面對，卻是相同一批人做這件事（指和各國談判）。