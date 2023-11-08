《電機股》氣立大陸營運保守看待 前3季每股虧損0.11元

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【時報記者莊丙農台北報導】氣立(4555)公布前3季財報，累計營收為10.41億元，年減27.09％；營業毛利2.94億元，毛利率29％，每股虧損0.11元。此外，10月營收為0.91億元，年減22.74％。氣立表示，前3季營運虧損主要是因為大陸今年度出口衰退及內需未見起色，客戶為去庫存化而下單保守，導致今年營收下降，受產能稼動率下滑影響，固定成本分攤增加，加上公司調整消化降低庫存，致使毛利率較去年同期減少。

雖短期內行業景氣仍保守因應，但由於氣動產品在設備運用上層面廣泛，在產業缺工、智慧轉型的環境下，市調機構Dataintelo Analysis預計2022年至2030年，全球氣動系統元件市場仍將以5.5％的複合年增長率成長，特別是在機械工具和汽車製造設備行業；而節能和環保產業的需求提升也會進一步促進了市場增長，中長期產業營運仍成長可期。

以節能環保為例，太陽能發電近年在全球穩定發展，太陽能和其他再生能源的全球發展也在2023年呈現出積極的趨勢，包括製造能力的擴展、技術成本的下降。IEA預估，2023年全世界預計將新增超過500 GW的再生能源發電容量，創下新記錄。在大陸預計到2030年太陽能光電和離岸風電新增裝置容量是《WEO-2021》（IEA所發布《2021年世界能源展望》）的3倍，在全球淨零碳排的浪潮下，綠色能源已成為各國發展的重點項目之一。

雖然目前正處於產業谷底，但自動化及智慧化工廠已成製造業趨勢，氣動元件與氣電整合產品在產業自動化中扮演著不可或缺的角色。氣立也持續開發多元行業別產品，並同時積極擴展海外市場，待產業春燕回歸時，成為推升營運成長的助力。