雙11搶便宜！ 各大旅遊電商平台紛紛祭出限時促銷價

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ITF旅展才落幕，電商盛事的「雙11」購物節緊接著登場，旅遊電商平台紛紛再端好康來延續買氣。KKday將於9日至12日推出「瘋玩旅遊節」線上旅展第3波，強打雙11限定優惠，精選日本、韓國、泰國、歐美等地一日遊、多日遊與體驗行程，以及國內租車、北中南一日遊、人氣景點商品，推出111元、1111元的限定優惠價。

KKday在活動期間將加碼推出秒殺優惠機票，9日中午12點開搶大阪5日來回機票每人8499元起；11日中午12點則有韓國清州5日來回機票5888元起，11日晚間6點還可搶購峇里島5日迷你小包團，2人就可成行，每人2萬9999元起，再祭限量1000元折扣。若是過年想出國，度假勝地富國島5日機加酒也有優惠，雙人報名再折2000元，每人1萬8999元起。

日本線上訂房品牌樂天旅遊則在即日起至21日推出預訂折扣優惠，預計有超過2000家日本各地飯店響應促銷活動，合作飯店提供最低52折訂房優惠，樂天旅遊還推出平台獨家8折優惠券、參與優惠券折扣方案的飯店最低下殺6折，合併使用最多可享48折。

此外，為響應雙11購物節線上促銷，樂天旅遊也將在11日至13日，限時3天加碼祭出100張「平台快閃5折優惠券」，可搭配飯店折扣一併使用，最低可享原價3折以下優惠，為農曆春節與清明節想規劃日本旅遊的旅客省荷包。

Klook也為雙11推出強檔優惠，精選亞洲與歐洲紐澳等11大熱門目的地、超過30種明星商品，將於11月11日早上11點至當日晚上8點，在每次整點推出推出買1送1活動，共有10場讓消費者搶購好鋼，全站還加碼滿1111元送111元旅遊金。