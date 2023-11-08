金彝獎肯定 中信投信獲兩大獎

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

第17屆證券暨期貨金彝獎8日舉辦頒獎典禮，中信投信總經理陳正華榮獲「傑出投信投顧人才獎」，同時公司也獲得「傑出資產管理獎」。

中信投信近年積極發行優質商品，成績受國內外評比機構的肯定，今年來已獲得亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management，AAM）、財資雜誌（The Asset）及Smart智富台灣基金奬等獎項外，資產管理總規模突破5,000億元，成為近年來成長最耀眼的資產管理公司。

對於奪下「傑出投信投顧人才獎」，陳正華感謝金彝獎對公司及其個人的肯定外，也表示，中信託投信自2013年納入中信金控旗下，今年剛滿十年，而身為投信業的後進者，為求脫穎而出，多年來致力產品創新，尋求後發先至之可能。

尤以2019年起，快速建置ETF團隊並精準掌握市場趨勢，積極發行股債ETF產品，從零市占到台灣規模第四大ETF發行機構，締造了資產管理總規模翻漲的亮麗成果。

此外，陳正華也進一步提到，中信投信是市場上很早打入主題式ETF的資產管理公司，將永續概念納入指數編製原則以降低非財務面風險，開發高股息類產品則是為了滿足眾多屆退族對於穩定現金流的剛需，因為我們堅持將投資人的需求放在首位。

根據投信投顧公會統計，中國信託投信今年9月的資產管理總規模達5,171億元，創下資產管理業者中最速突破5,000億元資產規模的紀錄外，ETF受益人數更達619,542人，對比2018年底的4,292人，增加逾140倍，成長幅度有目共睹。

除了規模、受益人數的增長，陳正華表示，近年來積極推展投資人教育，自2019年起深入全台鄉鎮舉行投資分享會，2020年疫情爆發「迎難而上」，業界首創開辦直播節目「周二 Fund愛講」接軌全台行腳式說明會，疫情解封後則採實體說明會及直播節目兩種管道同步進行，讓投資教育觸及更加多元，以進一步獲得投資人認同。

展望未來，中信投信身為中信金控關鍵成員，將整合豐富集團資源，並透過與境外策略聯盟夥伴密切合作，打造優秀的專業投資團隊，提供全方位的投資管理服務。