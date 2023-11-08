《科技》雙11暖身買氣沸騰 SHOPLINE店家首周業績最高翻倍增

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【時報記者莊丙農台北報導】雙11開跑，智慧開店平台SHOPLINE觀察，雙11首周10月30日至11月5日整體品牌網店業績較上月成長超過4成，業績最高的店家，買氣更較上月增加183％。今年觀察到品牌拉長雙11行銷檔期，超過8成以上店家提前2至3個月就開始佈局雙11優惠，以「免運」、「滿額贈」、「購物金」為最常推出的促銷案型。SHOPLINE今年更挹注全方位行銷資源，舉辦首屆「雙11獎金爭奪賽」，提供店家總價值50萬元的運費補助金、免費行銷素材、由SHOPLINE專業顧問團隊和業界講師規畫的一系列雙11實戰課程等，活動至今已吸引1,500間店家參與，助力品牌搶攻最大流量商機。

隨著實體通路買氣回流，雙11已非電商品牌的專利，越來越多品牌於線上、線下同時搶攻雙11大餅，OMO全通路經營模式是品牌在競爭激烈的購物季中脫穎而出的關鍵。根據SHOPLINE最新數據顯示，2023年雙11首周經營OMO全通路銷售店家的營業額是僅經營電商通路店家的4倍以上，而經營OMO全通路銷售店家的平均客單價則高於單一通路店家3成 ，SHOPLINE整合會員數據庫助力品牌精準擬定行銷策略，近期也推出「AI智慧社群助理」，讓品牌可借助生成式內容和智慧建議等工具自動回覆「退換貨政策」或「運費說明」顧客問題，於忙碌的節慶檔期提升客服作業效率。

為協助店家佈局年末購物季檔期，SHOPLINE發布《年末節慶行銷備戰指南》，建議店家：1.分階段佈局堆疊期待感，從前置、預熱、正檔、返場期四大階段備戰；2.把握直播購物商機，流量變現衝高訂單成長；3.善用多元促銷優惠玩法，提高下單意願等3大策略，協助品牌衝刺雙11業績高峰。