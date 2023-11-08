「銅鑼灣1895文化生活館」乙未紀念常設展11日落成揭幕

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苗栗銅鑼灣是1895乙未義軍之鄉，1895台灣民主國是亞洲第一個民主國度，以民（People）為主的的思維，開啟了亞洲民主的先河，雖然未能畢其功於一役，但讓志士前仆後繼完成了社會改革之路，影響了之後亞洲各國的民主發展。

苗栗銅鑼灣1895文化生活舘於2022年11月5日開幕迄今己滿一年，特規劃「乙未．未已」乙未紀念常設展，紀念1895年乙未銅鑼灣士紳號召台灣義軍保鄉護土的事蹟，館內複刻台灣民主國失落的寶印「台灣民主國之璽」及吳湯興的「統領台灣義民各軍關防」作為1895文化生活館的鎮館之寶。

館方訂於11月11日舉辦「乙未．未已」乙未紀念常設展揭牌儀式，邀請民眾共同了解生活館未來的使命及願景，同時聘請總統府姚嘉文資政為首席顧問，現場亦將為乙未年參與義軍的銅鑼各家族代表贈送乙未紀念牌匾，牌匾由吳湯興故鄉所在銅鑼樟樹村的樟木所製成，邀請台灣文創學會藝術家司徒長卿創作及在地青年「天然奇木」工作坊共同創作，用以感謝當年銅鑼各家族1895支持吳湯興在銅鑼天后宮誓師起義，開啟了乙未反抗之路。

銅鑼火車站北側倉庫是六十年前為貨物轉運而興建，鐵路局原計畫於111年底拆除作為為石渣堆置場，後經鄉民奔走，總統府資政姚嘉文及立法委員湯蕙禎居間協調及鐵路局、客委會支持下，中止石渣場新建工程作為地方文化館發展之用，為地方保留文化創生的契機。生活館展區設有銅鑼灣特展，展出乙未文物、樟之細路產業主題及苗栗陶等銅鑼好物，未來會以乙未、客家文學及地方創等三大主題來作為生活館特色，該館目前暫定每周六開放參觀，現場除有專人導覽解說外，場外亦不定期舉辦文創巿集，提供在地飲品、DIY體驗及巷口音樂會等活動。

文化生活館管委會表示，希望讓1895文化生活館成為銅鑼之窗，讓觀光客一下火車，便能在品嚐在地的菊花茶／東方美人茶／貓裹茶的過程中，便了解在地品牌及特色文創／農創商品，和當地人一起融入銅鑼文化生活脈動，由地方及中央政府共同努力，讓百餘年前銅鑼青年為保鄉護土犧牲的精神可以永續傳揚，同時也號召現代青年，效法老祖先的精神肩負起承傳文化的使命，和土地共存共榮，一起找回銅鑼不滅的榮光。