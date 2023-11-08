英國伯明罕國際翻糖蛋糕比賽 醒吾勇奪2金4銀1銅2優勝

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2023英國伯明罕翻糖裝飾藝術(Cake International)國際競賽是全球最大的實體競賽，集結了來自世界各地的翻糖高手。醒吾科技大學不但是台灣唯一參賽的大學，觀光餐旅學院餐旅管理系徐子涵、徐銘翊、鄭伃倢、陳泓豫及蔡昀晏五位同學，更榮獲2金四銀1銅2優勝的好成績，讓世界看見台灣技職高教成果！

翻糖裝飾藝術國際競賽是世界級競賽的代名詞，此比賽在英國伯明罕已舉辦30年，藝人蔡依林更曾二度參賽。評審們在高級評審和首席評審 David Close 的指導下，誠實、公正地進行評分，展現來自世界各地的蛋糕藝術家的才華。

在2023新北市技能競賽就拿到金獎的餐旅系徐子涵(畢業於台北育達高職)表示，這次比賽作品「呆萌鴨的奇妙旅行」榮獲金獎及「走過四季，相識在四季」榮獲銀獎非常開心，從設定主題、設計、製作到修改，準備時間長達半年以上，從國內比賽走進國際，很高興能夠在20歲就達成國外競賽並取得金獎的夢想，未來會繼續朝向國際之路！

餐旅系蔡昀晏畢業於光啟高中，升上大學後的第一場比賽作品「救贖」就榮獲金獎，發想至大英博物館裡的古埃及藝術作品中，阿努比斯常常出現在陵墓壁畫和陪葬品上，他的形象代表著死者的保護和神聖儀式的監督、亡者在前往死後世界的旅途上的守護者，引領他們到達安息之地，並受到再生和救贖。

特別一提的是餐旅系徐銘翊(畢業於桃園育達高中)，作品「海陸總匯」不只榮獲初學者銀獎，還得到初學者最高分的榮譽。他感謝醒吾科技大學的黃寶元院長提供了完善的場地和資源讓學生使用，還有陳國勝師傅、張哲維師傅、宋應欣(米克)師傅的教導；最謝謝的是家人朋友們，在自己低潮的時候推了一把，讓自己有現在的好成績。

畢業於台北育達高職的鄭伃倢此次作品「壓力怪物」榮獲銀及「神秘的占卜師」榮獲銅獎。從高中開始學習翻糖這項技術，也曾經參與過翻糖動態與靜態展示等各式競賽，印象最深刻的是在2021 時參與了英國線上cake international單層慶典蛋糕競賽項目，當時雖獲得了金獎成績，但這場國際比賽讓自己明白到人外有人、天外有天，自己的技術還有許多不足，還需要向各國的選手們學習。

餐旅系陳泓豫(畢業於台北育達高職)的作品「涅槃重生」在這次的比賽中榮獲了銀獎，對他而言2022年有比過一場APHCA台灣亞太盃，當時比的項目是婚禮糖霜餅乾，獲得的成績是金獎，因為是第一次接觸這種技術，所以覺得特別新奇，也是那場比賽開始讓自己更喜歡糖霜以及翻糖，所以這一年來都在特別專精糖霜與翻糖，很感謝自己的堅持與努力才可以有今天的成就。

餐旅系主任許燕斌表示，自己也是第一次帶隊來英國伯明罕參加歐洲最大的糖霜餅乾、翻糖蛋糕比賽，這是把烘焙跟藝術結合在一起，非常重要的歐洲競賽之一，學生們準備了半年多的時間，還要自己訂飯店、訂機票、安排行程，充分展現大學生自主、研發、團隊的精神。

許燕斌強調，這次醒吾科技大學是台灣唯一有派選手參加的大學，成績更是大放異彩為國爭光，同學們獲得的獎項都深感努力付出是值得的，期待他們在未來國際舞台可以發光發熱。