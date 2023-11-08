車麗屋回饋社會持續投入公益 捐血傳愛一天募集逾200袋熱血

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最近全台血液庫存量嚴重不足，『車麗屋汽車百貨』聞訊，立即主動積極參與台中捐血中心主辦的「熱血一袋 無可取代」活動，其首站日前即於車麗屋台中崇德店拉開帷幕，現場不僅多名員工身先士卒挽袖捐血，也號召了許多民眾前來響應，當天獲數百人踴躍參與，總計募集206袋熱血，緩解了日益吃緊的血庫。車麗屋表示，如此具有社會意義的活動，會在隨後的日子，於全台30家門市陸續啟動，讓愛與生命延續。

車麗屋總經理卓豐閔表示，目前國內許多醫院4種血型的血液存量均告急，所以希望透過此次活動拋磚引玉，邀請車麗屋員工與熱心名眾一起以實際行動發揮愛心，讓更多病患在需要幫助時，能因為這些熱血而即時得到救助。為呼籲與鼓勵大家踴躍捐出熱血，車麗屋還提供了20吋鈦空銀行李箱與法蘭絨保暖毯等贈品，以感謝響應活動的民眾。另外也為了捐出熱血並購買更換輪胎的車友們，提供了車麗屋購物金，為車友們的支持和參與提供了實質的回饋。

車麗屋堅持持續關注社會需求與弱勢團體，除了主辦捐血活動外，近期也透過捐助經費的方式參與由警政署與國際扶輪合辦的反毒識詐公益籃球街舞賽，也延續去年與伊甸社會福利基金會的合作，共同推廣「為愛築巢、與伊同行」的捐助活動。秉持著取之於社會、用之於社會的企業文化理念，車麗屋攜手全體員工公益不間斷，並以實際行動繼續回饋社會。