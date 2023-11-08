美巡球員部落格：艾瑞克范路延

南非選手艾瑞克范路延（Erik van Rooyen）在墨西哥洛斯卡沃斯（Los Cabos）的迪亞曼特（Diamante）渡假村，在由老虎伍茲設計的埃爾卡多納（El Cardonal）球場上，以兩桿之差在世界科技錦標賽（World Wide Technology Championship）拿下激勵人心的勝利。這也是他在美巡賽的第二座冠軍盃。這場勝利是苦樂參半的，因為本週早些時候，他收到了他最好的朋友喬恩崔薩瑪（Jon Trasamar）罹患癌症晚期的壞消息。以下是他的部落格感言：

By艾瑞克范路延（Erik van Rooyen）

說實話，我真的不知道從何說起。在第18洞推入老鷹推桿之後，我感到麻木，你可以想像自己應該是滿懷歡愉且欣喜若狂的，但我只是發獃。我想這是因為我的朋友喬恩崔薩瑪病得很厲害，我想這一刻並未讓我悸動。

決賽輪時我的心情很平靜，因為生活中有比高爾夫更重要的事情。如果你看到我的球，上面畫有音符並寫著「J.T.」，這是為了我最好的朋友。他罹患黑色素瘤，已經難以治癒。我的每一記擊球都是為了他。當你為了比贏得獎盃更重要的事情而戰時，你就會正確看待事情。歸根結底，無論我在這裡贏還是輸，都並不重要。當你面對某些更重要的事情時，誰在乎你推進或錯失推桿呢？

第二輪結束後，我的情緒開始激動起來。我打出了負8桿的好成績，回到自己的房間，我淚流滿面。我的心情無法平復，但當我踏上高爾夫球場時，我要把工作做好。這也是一天結束時的結果，做好你的工作。現在我們可以慶祝並哭泣。直到最後一記推桿，我都專注在為了喬恩把那一球推進。我們非常愛他，我仍然難以置信他正在經歷的一切，我希望我能帶走他所有的痛苦。我們要飛往明尼蘇達州去看他，我們會和他擊掌。

當我19歲離開南非來到美國時，日子過得並不容易。我是在一個非常小的城鎮長大的，離開家並不容易。喬恩和他的家人住在距離明尼阿波利斯（Minneapolis）約兩小時車程的地方。我在2009年9月抵達明尼蘇達州，他們來機場接我，向我打招呼，因為他很快就會成為我在明尼蘇達大學的室友和隊友。我們顯然成了最好的朋友，他對我來說就像兄弟。在我大學四年裡，我們有三年是室友。我仍認為他是我見過短桿最好的球員之一，但他直到最近才展開他的高爾夫職涯。

大約一年前，喬恩被診斷出罹患第四期黑色素瘤。四月份，當他打電話並發送掃描照片給我時，他的腫瘤已經清除。顯然，那對我們所有人來說都是一個神奇時刻。但沒多久，它又復發了。我知道這將會是一場艱苦的戰鬥。週二，他給我們發了一條簡訊，說他大概只剩六到十週的時間。他們做了一系列檢查，癌細胞已遍布他的所有器官，無處不在。我認為他已經沒有那麼多時間了。我希望他有觀看我的最後一輪比賽。我們發簡訊，我告訴他我有多愛他。我只想去某個地方和他打個九洞。極其自私地，這讓所有一切得以被正確地看待。贏得高爾夫錦標賽很有趣嗎？是的，這很有趣。我從八歲就開始打高爾夫球，競爭非常激烈，我們想贏；但沒關係，當有一天我去世時，無論何時，這都不是我要考慮的事情。我會想到我最愛的人，喬恩崔薩瑪就是其中之一。

這是艱難的一年，直到大約兩個月前，我的球技才開始步上軌道。當然，這是我迄今為止職業生涯中最糟糕的一年。我當時很掙扎，因此更換了教練，並在美國公開賽那週開始與肖恩弗利（Sean Foley）合作，然後開始扭轉局面。

肖恩對我的主要幫助都是觀點方面的。當我開始和他合作時，我的表現並沒有那麼糟糕，但我也沒有很好的成績，我老是被淘汰。我想有一次，我連續10場比賽被淘汰。我認為肖恩之所以如此偉大，在於他對高爾夫揮桿和人體是如何運作、以及如何使球桿方正擊球有著令人尊敬的知識，但只是觀點。當我們交談時，有時會聊一個小時，我們甚至不談論高爾夫。我們談論生活和你想成為的人，你想在高爾夫球場上成為什麼樣的人，而不是在球場上做一個白痴。在球場外做一個人，在高爾夫球場上做同一個人。我們的對話內容確實是如此。

在老虎伍茲設計的高爾夫球場上獲勝是非常特別的。我在本週早些時候見到了老虎，他顯然是這項運動的絕對傳奇人物，在他設計的球場上打球並贏得美巡賽，這在某種程度上與他有關，這是非常特別的。