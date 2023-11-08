出貨增溫 國化、國碳科10月營收年增雙位數

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經濟解封，化工族群出貨增溫。國化(1713)10月營收0.41億元，年增20.84％。國碳科(4754)10月營收0.51億元，年增11.28％；前十月營收5.43億元，年增41.08％。永光(1711)也因色料、醫藥化學品增溫，10月營收6.78億元，年增6.68％。

國碳科因經濟解封、極端氣候，帶動防火需求開展升溫。今年外銷訂單除配合美國經銷商通過超過百項認證；大陸防火填塞材料市場也因防火意識抬頭，用量遠大於台灣，目前均使用歐美高端產品，亦為開發目標市場，採爭取大單與長單方式。伴隨各國基建積極推展，營運加速衝刺。

永光表示，10月營收年增6.7％，除碳粉業績年減35％，其餘悉數向上提振；其中，色料化學品年增3％，特用化學品年增30％，電子化學品年增34％，醫藥化學品年增39％。下半年電化事業需求有回升趨勢，將以車用IC及摺疊手機為耕耘重點。

永光為國內外半導體黃光製程關鍵材料的重要供應商，車載用黃光化學品與特用化學品，包括半導體封裝製程用CA光阻、正負型PSPI光阻、去光阻液；另布局碳化矽（SiC）研磨液、半導體前段、後段光阻劑、光阻剝離劑，提供化合物半導體上中下游之化學品。

永光電子化學品中，光電營收比約為4成、半導體為6成。因應客戶需求、強化利基，永光電子化學首次搶進光阻剝除液（stripper）市場，適用於半導體材料製造。