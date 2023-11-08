歡慶TOYOTA智慧購APP累積40萬下載 線上預選購車和泰Points大方送

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「TOYOTA智慧購」APP是TOYOTA台灣總代理和泰汽車於2022年5月首創的全新數位販賣模式，消費者除了可以在APP線上預選車款外，還可以瀏覽車款資訊及豐富影音內容、查詢即時購車優惠、聯繫優秀雲端銷售顧問，也能線上預約賞車與試乘。

為了持續滿足消費者對於完整線上預選數位服務的需求，「TOYOTA智慧購」APP 於2023年2月起，更開放全車系皆可於線上預選，消費者在任何地方皆可先線上預選，再到營業所完成購車流程。目前「TOYOTA 智慧購」APP已累積近40萬次下載量，透過APP完成線上預選人數超越5,000人，深受消費者喜愛。

為慶祝「TOYOTA 智慧購」APP將突破40萬下載量，和泰汽車於11月份推出限量「TOYOTA智慧購預選贈點」優惠活動，即日起至11/30間，消費者只要透過「TOYOTA智慧購」APP完成指定車型線上預選並在12/31前完成領牌，前1,000名完成線上預選者即可獲得和泰Points 1,000點，讓消費者在體驗線上預選服務的同時，也能獲得更多好康優惠，輕鬆入主好車。

本次活動除贈送「1,000點和泰Points」外，消費者只要在年底前下載「TOYOTA智慧購」APP亦有機會可以獲得iPhone 15，讓消費者不僅能夠感受完整的數位服務帶來的便利性，更可以獲得多重好禮！「預選贈點」活動自即日起至11/30止，名額限量僅1,000名，入主優惠就趁現在。詳細活動資訊請至TOYOTA官網：https://www.toyota.com.tw，或洽詢TOYOTA全台展示中心。