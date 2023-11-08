健身又做公益 2023贊美盃高球賽圓滿閉幕

甫於11/3南寶球場精彩落幕的第二屆「2023贊美盃高球公益賽」，再次獲得參賽球友們的肯定，此場公益賽超過230名全國各地的高球愛好者報名參加。這次的公益主題為女性關懷，受贈單位為"新世代社會福利關懷協會"，主辦單位特別感謝高球知名球星前世界球后曾雅妮、前TLPGA理事長鄭美琦老師、高球女神丁子云及高球一哥詹世昌，願意擔任這場公益賽事的公益大使並親自錄影推廣宣傳，讓報名的名額迅速額滿。

主辦單位賽後特別感謝所有贊助廠商的熱情支持，贊助的物資總額超過360萬，包含選手豐富的參賽禮、技術獎項及摸彩禮品更是堆滿晚宴會場！沒有這些廠商的贊助支持，贊美盃高球公益賽是不會如此成功的，主辦單位特別再次感謝贊助商好友們的熱情支持！

本次活動在11/3上午8點半球員依序報到領取精美超值的出賽好禮，9點半集合了全體參賽選手大合照並佈達賽事注意事項及提醒大家公益賽捐款箱的所在洞別後，隨即在A區第一洞進行貴賓開球儀式，主辦單位贊美酒店董事長郭文俊特別邀請了台南市體育總會秘書長吳秋林、高爾夫雜誌社長蕭慈葦、前TLPGA理事長鄭美琦、南寶球場特助陳文得及騰暉國際總經理陳沛奇，共同擔任公益賽的開球貴賓，最後在贊美酒店董事長郭文俊及台南市體育總會秘書長吳秋林的共同鳴笛下，現場所有球員共乘59輛球車依序出發至球場的27洞同步開球，熱鬧揭開公益賽的序幕。

這次大會在南寶球場的A3、B2、C5短洞設置公益捐款箱，為了吸引選手的公益參與只要捐款200元以上就可獲得價值250元的VPLUS三層球一條，同時若開球上果嶺還可額外獲贈價值450元的Golf Pride袖套一組或開球Tee一盒，若該洞再抓下Birdie可以再獲贈 ME30 鳳梨纖維皮革包一個，三重挑戰總值1200元。因此幾乎所有選手都備好紙鈔熱心做公益，並在美麗的SG大使熱情推廣下贈品兌換一空，只能說大家支持公益熱情充分用行動來支持！

賽後於贊美酒店宴會廳進行公益受贈儀式及頒獎晚宴，由贊美酒店董事長郭文俊先行致詞感謝所有的贊助廠商及參賽選手揭開晚宴序幕。公益賽以「新世代社會福利關懷協會」為受贈對象，並主打「您捐多少，贊美就捐多少」為號召，賽事募集之款項將由贊美酒店等額加碼捐出，經由統計在球場的公益捐款箱共募得了89200元，贊美酒店等額加碼捐款達17.9萬元整，由贊美酒店郭文俊董事長代表全體選手捐贈象徵性的大支票給新世代社會福利關懷協會，同時由劉淑芳秘書長上台受贈並致感謝詞。於此贊美盃公益賽事真的發揮了拋磚引玉的效益，復盛集團也提供並由四位公益大使親筆簽名的高爾夫文創精品『MINI GOLF』做為現場競標義賣，最後由贊美酒店董事長郭文俊以3萬元得標並將義賣所得捐給「新世代社會福利關懷協會」。

晚會另一波高潮是參賽來賓當中有金鐘獎最佳主持人-項楚卿及知名歌手情歌王子-于冠華，表示願意為頒獎晚宴免費主持及義唱募款，其中一首歌為于冠華為台語天后江蕙所創作的歌曲《女人的故事》呼應這次的公益主題《女性關懷》，霎那間晚宴變成歌迷會並引起了現場的共鳴大家踴躍捐款做公益。

晚會現場富鐿實業VPLUS也設攤義賣自家高爾夫生肖紀念球+帽子組合，並全數將所得捐贈給「新世代社會福利關懷協會」展現出做公益的熱情；另外由富翌事業提供了2個一桿進洞的獎項，若沒人一桿進洞則捐贈現金2萬元給「新世代社會福利關懷協會」，最終贊美盃公益賽共募得了近50萬的善款，真正發揮了雪中送炭的大愛精神。

接著是所有參加晚宴的貴賓們期待的頒獎及摸彩活動，主辦單位提供了相當多的技術獎項包含了名次尾數為3、6、9的球友分別可得到ME30的經典單珠手鍊、歐樂芬禮盒組、精美卡夾禮盒組，還有近洞獎、親密獎、遠距獎、二桿近、三桿近、女性專屬三桿近、BB獎及出去不要獎，幾乎是洞洞有獎皆大歡喜。而男子總桿冠軍由鍾鴻麟以70桿勝出，女子總桿冠軍黃春金76獲勝 ; 其他名次為男子淨桿冠軍蘇裕哲、亞軍周裕敏、季軍廖田福，女子淨桿冠軍李麗卿、亞軍瞿堯、季軍林美瑞。

最後的摸彩獎項中獎率高達80%幾乎是人人有獎，而最後在騰輝國際的一桿進洞獎價值13萬的iTera-bio能量儀，在沒人一桿進洞之下捐出做摸彩最大獎，最後也恭喜該幸運兒抽中大獎為「2023贊美盃高球公益賽」畫下完美的句點。此次賽事已是第二屆舉辦，但今年的規模及獎相豐富性更勝去年，主辦單位的用心大家有目共睹，賽事規格以TPGA的等級規劃，凡舉賽前的記者會及公益大使的推廣、賽事球場布置、參加獎禮品、球場美食餐盒規劃、貴賓開球、選手編組出發流程、職業賽事的御用攝影師拍攝服務、公益活動規劃、晚宴場地安排等，幾乎成為高球業餘賽事的品牌標竿，參賽選手無不讚賞主辦單位的用心規劃並開心參與這場高規格的賽事，期待並爭相預約明年第三屆賽事再次打球攜手做公益。