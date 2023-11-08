聯醫防疫專責擬移松德院區 議員批草率決策

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台北市長蔣萬安7日在市政會議拍板，讓聯合醫院和平院區醫療資源回歸地方與社區，將防疫專責區域遷移至松德院區。民進黨台北市議員許淑華表示，松德院區使用狀況常處於高乘載，雖支持和平院區醫療資源回歸地方，但未經專業評估，不能將防疫專責區域亂塞到松德院區。台北市長蔣萬安表示，目前還在整體評估。

許淑華指出，和平院區是所有院區的重中之重，20年來擔任防疫第一線的前哨站，醫護人員肩上的壓力更是無法想像，這樣的醫療任務不僅造成長年來和平醫護人員的壓力外，更排擠地方社區的醫療資源分配。

她說，支持和平院區醫療資源回歸地方，但防疫專責區域是非常大的量能，不能亂塞到松德院區，沒有經過專業評估及與地方詳盡溝通，無法獲得市民的認同。

許淑華說明，松德院區目前為精神專科醫院，使用狀況常處於高乘載，不僅病房滿床，連同復健中心與照護機構都是額滿狀態，松德院區的醫護人員同樣承受相當大的壓力。

她要求，對於北市府草率決策嚴正抗議，松德院區目前已達醫療量能飽和，現今並不適合設置防疫專責院區，在提出完善醫療評估選址及充分地方溝通說明前，不該由市政府單方面擅自草率決定何處設置防疫專責醫院。

蔣萬安回覆，目前仍在整體評估，之後才會確認。衛生局長陳彥元補充，未來和平院區改建，需要暫時性的防疫專責醫院，但都會進行評估，包含考量新設地點。