鄧振中：台英提升貿易夥伴關係協議「是活的」 曝擬增議題

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台英8日正式簽署提升貿易夥伴關係協議（ETP），同意盡速就數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排等三項議題展開談判，且未排除繼續擴張議題。行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中表示，該協議「是活的協議」，未來擬新增如貿易便捷化、反貪腐、國內服務業管理、旅遊業服務業等議題。惟對何時可以完成談判則不願鬆口，僅說會盡快。

鄧振中說，台灣是第一個與英國簽署ETP的諮商國家，印度、泰國都還沒有完成。今簽署協議後，立刻著手進行三個議題（數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排）協議談判，至於今年有無可能啟動談判？他則說，會盡快，「每天都會希望快快快、每天自己準備好、一有時間就談，但我想像中是三個議題一起進行，讓各單位一致，以後不會亂掉，但簽約還是各簽各的」。

那何時能完成談判？有無目標期程？鄧振中則說要看實質談判內容，其中數位貿易議題就沒有很大衝突性；投資部分則很廣，不是只限定在保障，沒辦法說甚麼時候完成，只能說盡快，會趁國際關係很有利的時候進行。

鄧振中強調，這是一個活的協議，「這個樹會讓它繼續長，不要讓它兩年後就不要長。不知道未來樹可以長多高，今天種下去，希望他變成很大的樹，把台灣跟英國關係建立很好、很有體系，給其他國參考」。

鄧振中說，今天是個基礎，議題一定會持續成長，往後談判除了三議題，還會持續擴充，並跟企業界、民間團體做充分溝通，請大家提供意見，看可以納入甚麼。目前包含像台美貿易倡議協定裡面的反貪腐、貿易便捷化都是可能議題，另外還有像是國內服務業管理、旅遊業服務業等議題，都是不錯的題目。不過他強調，目前都還沒有講定要擴張那些議題，但是會跟英方商量。

對於數位貿易要談甚麼？經貿辦副總談判代表楊珍妮補充，歐洲人談數位科技很在意消費者保護跟公平競爭，可能觸及無紙化、快速通關，還有消除貿易障礙等，預期電子簽章也會涵蓋在內。

針對是否還有跟其他國家簽訂類似協議？鄧振中不願透露，僅說有時候就是會給大家一些驚喜，而在經貿辦招牌之下是不會停止接觸，有機會就去挖、有機會就去推，不會給自己一個數字，有機會就會去試。惟每個國家模式不一樣，很難一體適用。

另對於這次與台英的協議，和台加即將簽署的投資促進及保障協議（FIPA）、以及台美貿易倡議協定效力有何不同？鄧振中說，台美協定需要國會批准，法律地位很高；加拿大則不需要國會批准，行政部門有權利簽，但知道跟國會有很密切溝通；今與英國的協議則跟加拿大類似。

鄧振中強調，要看每個國家不同政治結構體系，發展出放心的方法。沒有足夠法律拘束力也是只有參考，沒辦法讓企業界很放心運用，以英國例子來看，是對外關係發展下來很好的安排，跟英國這樣重要的國家，能夠簽署這樣重要文件，對台灣在國際舞台上有幫助。

鄧振中也說，台灣跟各國會透過不同種安排，不會用一套方法，看每個國家適用甚麼，來靈活運用，也能提供給台灣機會先打一些基礎。對繼續發展國際關係很有幫助。而談判就是為了把差距弄小，甚至弄平，企業界就不用為了做生意，要適應不同規矩，讓企業界未來可以面對相同的環境。