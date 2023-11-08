由田第三季毛利率62％創高 第四季營收審慎樂觀

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AOI設備廠由田新技（3455）公告第三季財報，合併營收約4.15億元，單季毛利率62％創歷史新高，累計前三季每股純益2.36元，獲利表現平穩。由田表示，第四季為傳統設備拉貨旺季，第四季營收可望維持成長態勢，創今年單季高點。

由田公告10月合併營收約2.05億元，為今年單月新高，累計今年前十月合併營收約13.94億元、相比去年同期減少43.62％。

由田第三季合併營收約4.15億元、季增10％，毛利率約62.16％，營業利益約5316萬元、相比前季成長217％，稅後純益約1.14億元、年增936％，每股純益約1.86元。

累計今年前三季合併營收約11.89億元、相比去年同期減少44.62％，營業利益約1.07億元、年減76.69％，稅後純益約1.41億元、年減73.14％，每股純益約2.36元。

由田表示，2023年以來總體經濟疲弱、終端需求低迷導致消費市場買氣不佳，從系統廠到供應鏈業者均面臨庫存水位過高、拉貨力道不足的影響，連帶使客戶對設備的評估拉長，加上公司受部分客戶延後拉貨影響，全年營收表現持續蹲低盤整。

由田近年產品組合調整有成，持續著眼於載板與半導體市場，在產品優化帶動下，毛利率表現已有顯著提升，同時透過產品的深化與廣化，有效提升公司的市占率。公司在日前台灣電路板展TPCA SHOW中首創推出領先市場的整板量測設備，法人預估公司長線看好。另外隨著PCB及半導體產業產值2024下半年可望重啟成長、客戶轉移至東南亞建廠帶動設備需求等利多因素下，加上由田顯示器設備手握訂單明年可對營收做出貢獻，整體獲利漸趨健康，公司明年營運可望先蹲後跳，2024全年業績與獲利展望仍持樂觀態度。