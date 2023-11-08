全傑橡膠智慧製造提升品質與效率

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全傑橡膠藉由經濟部產業發展署推動的創新技術應用輔導案，與工研院合作開發熱壓橡膠智慧取件系統，與參與會者分享智慧製造帶來的效益與成果。

全傑橡膠為臺灣一家矽、橡膠製品製造廠商，產品具少量多樣化特色。全傑橡膠藉由經濟部產業發展署推動的創新技術應用輔導案，與工研院合作開發「熱壓橡膠智慧取件系統」，於8日辦理全傑橡膠智慧取件系統示範觀摩會，分享智慧製造導入歷程及成功應用經驗分享，並實際觀摩智慧化產線，與與會者分享智慧製造帶來的效益與成果。

全傑橡膠原橡膠料件的製造過程皆以人工方式，將熱壓後的成品切割後取件去毛邊，員工需在惡劣環境下快速重覆此工作，對產品品質穩定度與員工的健康影響很大，因此透過本次輔導案開發橡膠印表機自動取件站，發展橡膠熱壓成型的全自動化技術，拓展新的產業應用。

全傑橡膠李承烽總經理表示，傳統製造業面臨人工操作對品質的挑戰、生產效率的限制，以及員工在惡劣環境下的工作條件。為了應對這些挑戰，決定朝向智慧製造轉型，以提高產品品質及生產效率，自動化導入減少模具冷卻與再加熱時間，導入之後可全天24小時運作，以滿足客戶的需求，智慧製造技術帶來的效益，將全傑橡膠帶入一個全新的時代，全傑橡膠也將不斷追求進步，保持競爭力。

全傑橡膠智慧取件系統示範觀摩會吸引產業先進踴躍參加，並通過實地參觀來了解智慧化製造的效益。期望透過示範觀摩交流，能夠將AI技術和智慧化製造有效擴散，以推動智慧製造的應用，為整個製造業帶來更多創新和進步。