Fed再升息？台新金李鎮宇：美經濟趨弱、無升息可能

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對於後續美國聯準會（Fed）是否再升息，台新金控首席經濟學家李鎮宇直言，「美國景氣已明顯下行，現階段沒有升息必要！」，現階段美國經濟數據均弱於預期，市場已無升息的可能性。檢視近期油價下跌，預計美國消費者物價指數（CPI）年增率也上不去了，目前市場氛圍均認為，美國未來已不會升息。

但他強調，Fed不會那麼快鬆口，「一旦鬆口，市場氛圍很快就轉向」，因此，Fed官員近期持續保留升息空間，會給很多條件，例如CPI是否重新上揚等，但這些狀況都不太可能發生，換言之，這項條件都是「空集合」，預計後續已不會再升息，下一次Fed真的有動作時，預計就是直接降息。

李鎮宇也提到，關鍵還有明年大選，若美國繼續升息，明年景氣勢必下來，但檢視1950年以來，沒有一位美國總統在景氣衰退時連任成功，若拜登要順利連任，鮑爾必須「小心翼翼」，確保經濟是軟著陸，又要讓CPI續降，前一次出現這種情況已要追溯至1994年，現況對鮑爾而言很困難，但若順利度過難關，不只拜登、全世界都會感激。

至於明年投資機會，李鎮宇強調，關鍵還是取決於鮑爾走鋼索的能力，如果景氣真的軟著陸，屆時一定股債都漲，預期銀行明年應該會有不錯表現，而壽險業隨明年下半年降息，預計明年下半年將開始轉好，整體來看，真正要好，就真的要等降息發生。