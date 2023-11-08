遠東銀前十月獲利37.41億元 今年挑戰歷史新高

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遠東銀行獲利報喜，10月稅後純益3.03億元，前十月達37.41億元，逼近史上最高的2015年全年的39.14億元。8日法說會中，遠銀發言人暨執行副總經理林建忠、財務副總經理周心華強調，今年以來獲利動能強勁，有機會力拚挑戰歷史獲利新高。

遠銀史上最高的稅後純益一年，為2015年的39.14億元，而去年則為36.78億元。林建忠、周心華強調，遠銀前三季維持強勁獲利，稅前盈餘為39.18億元，年增35％，已連續兩年以雙位數成長，其中包含信用衍生性商品等金融交易收益年增207％，成長顯著。

遠銀整體資產成長6.3％，目前接近8,000億元規模，其中以金融性資產成長最多，約占三成，部位則以債券為主，規模約2,000億元。而房貸仍為遠銀整體放款的重點業務，因調整因應得宜，規模維持不墜，未因政府打房或公股行庫首購優惠等政策而受到衝擊。

在今年市場動向尚不明朗之際，遠銀採取審慎應對，強化資產品質韌性，其中，第三季底逾期放款比率(NPL)為0.11％，低於同業平均，逾期放款覆蓋率為1,145％。

林建忠、周心華強調，遠銀於去年第四季現金增資後，助益財務結構、資本適足率、流動性健全等資本實力後，股本雖因而膨脹，但ROE與EPS仍然維持同步成長。

其中，數位品牌Bankee營運滿5周年，成功轉進成長期，其中存款餘額達160億元，YoY成長188％，占全行存款餘額增至2.4％，近期更推出創新信貸商品，朝純網銀方向布局全商品線的策略不變。Bankee以社群為概念的帳戶設計，在目前帳戶數邁過20萬大關下，促發正循環成長動能，未來可樂觀期待。