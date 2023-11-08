某某米公司邀請惠明盲校＆惠明視障者教養院視障者朋友參加夏川里美臺中演唱會

萬世國際馬志剛總經理偕同某某米公司薛鴻章總經理11月7日召開了夏川里美來臺灣的第十次售票演唱的記者招待會，這次演唱會有兩場，分別在2024年2月3日於臺北2月4日於臺中舉行。

在記者會上，薛鴻章總經理表示，這次有幸邀請到了「惠明視障者教養院」的石組長、音樂老師和院生們一同參與，他們的到來讓整個記者會場地充滿了感動和溫暖的氛圍。因為夏川里美的音樂傳達出一種不同尋常的力量和情感，讓每個人在聽到她的歌聲時都能感受到一股靈魂的觸動，因此在臺中場演唱會我們將邀請惠明盲校&惠明視障者教養院所有想要一起參加的視障者朋友們以及陪伴者，讓他們可以與我們一同分享這場音樂盛會的感動!這次的合作不僅讓我們能夠欣賞到夏川里美的歌聲，更能讓我們深刻體驗到音樂的無界限和溫暖。

一場充滿熱情和感動的音樂盛宴

薛鴻章總經理表示，惠明是一個非常重要的機構，他們致力於提供視障者+多重障礙們所需的幫助和支援，他們的音樂課程不僅讓學員們獲得了音樂的樂趣，更能從中培養自信和展現自己的才華。這次的合作使我們有機會與惠明一同讓更多人認識這個優秀的機構，並且為他們提供了一個更大的舞臺，讓他們被更多人知道。

與惠明視障者教養院、惠明盲校的合作更加豐富了演唱會的內容和意義

記者會最後薛鴻章總經理向夏川里美、惠明視障者教養院的石組長、音樂老師和所有參與的人們致以衷心的感謝，感謝她們所帶來的溫暖和感動。這次的演唱會，將會讓我們體驗到音樂的力量和人與人之間的連結，讓我們一同期待這次臺中場演唱會，讓更多的人能夠感受到這份無價的感動。

財團法人基督教惠明盲人福利基金會 https://hueiming.eoffering.org.tw/