台苯Q3轉盈 擬發債上限5億元

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台苯(1310)伴隨第三季油價強彈，帶動SM行情止跌攀揚，增添營運轉機，第三季營運順利轉虧為盈，獲利0.03億元，年增101.72％，EPS 0.01元；前三季營收69.45億元，淨損2.98億元，每股虧損0.57元。

此外，為有償還金融機構借款及強化財務結構等資金需求，台苯 董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債，發行總額上限5億元，每張面額10萬元，3年期、票面利率0％，發行價格依底標以不低於面額為限，每張實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

台苯SM年產35萬噸，營收占比高達95.2％。今年大陸開出的SM新產能合計達370萬噸，讓SM市況持續低迷。

台苯指出，今、明兩年東北亞SM需求增幅分別為0.6％、4.4％，需求成長最高的市場為大陸，分別增家3.7％及5.8％，相較大陸去年SM需求成長僅0.8％，顯示市況持續改善，尤其許多SM廠陸續減產，日、韓廠開工率偏低，韓國業者轉而在市場採購SM：歐洲也因能源成本和通膨影響劇烈，已有SM生產廠表態將退出市場，加上新產遞延開出，今年至8月大陸370萬噸新產能投產後，至年底無新產能投產。搭配油價攀揚，報價行情出現反彈，有助下半年營運疏壓、提振。

此外，明年大陸SM將有300萬噸新產能開出，2025年有60萬噸，面對SM市場供給持續增加，台苯透過強化核心事業（SM），同步拓展特用化學品（PDEB）的生產與銷售，進行溫室氣體減量，評估氫能發電技術，設法提振營運利基。