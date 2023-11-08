嘉市擬900萬打造第二座寵物公園 6處地點評選中

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嘉義市第一座寵物公園已啟用，很多毛爸毛媽帶毛小孩前去玩樂，8日議員們催生西區寵物公園，嘉義市政府建設處長田長沛表示，已編列900萬元經費於明年籌設，北香湖、湖子內、劉厝等公園都在口袋名單評估中。

議員鄭光宏指出，嘉義市首座寵物公園於今年5月在東區綠映水漾公園啟用，而民眾也期待西區有寵物公園，市府預計明（2024）年將第2座「寵物公園」建置在西區，目前地點還沒有確定。

鄭光宏建議市府應綜合考量周邊民眾意願、交通便捷與否、停車空間、公園設施環境、乘涼遮蔭等面向評估，同時參考動物保護行政監督聯盟（動督盟）21項設計指標，讓寵物公園功能能更完善。

議員傅大偉則建議西區寵物公園以占地約28公頃的北香湖公園為最佳地點，地理位置、交通都便利。

王浩議員也催生西區寵物公園，同時還督促市府對犬貓節育及宣導教育，應投入更多資源及人力，才能從源頭管理流浪犬貓的孳生。

嘉市府建設處長田長沛表示，東區寵物公園有配置專屬9公斤大型犬、9公斤以下小型犬的放電草坪、訓練區及照護區，放電草坪皆設有圍籬及兩層門的安全設施，飼主可坐在休憩區觀看毛孩活動情形，園區還提供毛親子皆能飲用的RO飲水設施、狗便袋封閉式垃圾桶、清洗手腳的清潔區。

田長沛說，市府明年編列900萬元經費建置西區寵物公園，港坪公園、北香湖公園、湖子內公園、劉厝2號公園、劉厝3號公園及劉厝228紀念公園等地都在評估，會廣徵民意，諮詢相關專業團體意見，並召開地方說明會，打造符合民意的寵物公園。