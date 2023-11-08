人行道破舊過窄 大溪埔頂公園周邊將優化改善

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桃園大溪埔頂公園占地5.5公頃，為當地居民休憩熱點，有逾20年歷史，周邊人行道年久失修，矮牆搖搖欲墜，民眾行走或慢跑擔心跌倒。市議員陳治文今邀養護工程處、大溪區公所會勘，決議將改善人行道景觀整體風貌，市府將向中央爭取經費補助施作。

陳治文指出，埔頂公園為大溪民眾日常休憩、運動的好環境，歷經歲月洗禮，及當時設計概念已不符現代趨勢與保護行人功能，且人行道缺失日益嚴重，極需權責單位盡速妥善處理。

陳治文接獲民眾陳情提到，部分公園矮牆搖搖欲墜、易長青苔致民眾滑倒、人行道樹根分枝致地磚爆裂且寬度不足等問題，民眾走路或慢跑時感到險象環生，今日與養工處、大溪區公所共同研商解決對策，希望改善缺失並建設自然環保的景觀公園，提高行人安全度。

養工處養護工程隊長蕭宗璿說明，此案計畫範圍為埔仁路、仁善街口至埔頂七街口間的道路及人行空間，全長約660公尺，人行道雙側寬各約1.8公尺。現況道路為雙向兩線道，且雙側皆於路側畫設停車格，鋪面型式為早期金錢磚，多因行道樹根隆起及使用年限已久造成破損不平整。

蕭宗璿表示，將以當地居民人行需求為出發點，預計改善人行道景觀等整體風貌，以人本規畫提供用路人安全又舒適的通行空間。養工處已根據現況調查，針對人行道品質提升需求，包括路口、人行道及無障礙環境改善，正規畫改善計畫，經費估需3000萬元，後續將積極向中央爭取補助經費，盼提升整體道路品質。