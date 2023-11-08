把握優惠良機 本月入主PEUGEOT／CITROEN最合算

PEUGEOT/CITROEN總代理寶嘉聯合宣布本(11)月優惠方案，其中購買指定車款優惠更多，值得善加把握。

針對PEUGEOT 2008，入主指定車型即享0頭款、超低月付8,888元起，或0利率財務專案；另再加贈5年/ 5萬公里免費保養及萬元消費抵用券；針對PEUGEOT e-2008指定車型，入主享0頭款、超低月付8,888 元起，或 0 利率財務專案；再加贈 6 年 / 6 萬公里免費保養及萬元消費抵用券；購買PEUGEOT 3008指定車型則可享 0 頭款、超低月付8,888 元起，或 0 利率財務專案或是 9 年 / 9 萬公里免費保養專案(財務專案或保養專案二擇一)；針對PEUGEOT 5008指定車型享 0 頭款、超低月付8,888元起或可選 0 利率財務專案，另再加贈 3 年 / 3 萬公里免費保養及萬元消費抵用券；購買PEUGEOT 408指定車型則享 0 頭款、超低月付8,888元起，或 0 利率財務專案或是 5 年/ 5萬公里免費保養專案(財務專案或保養專案二擇一)，另再加贈 2 萬元消費抵用券。

本月入主CITROËN Ë-C4指定車型即可享0利率財務專案或6年/ 6萬公里免費保養專案(財務專案或保養專案二擇一)。圖／業者提供

另外針對CITROËN BERLINGO，入主其指定車型可享 3 年 / 3 萬公里免費保養；入主CITROËN C4指定車型享 0 利率財務專案或是 3 年 / 3 萬公里免費保養專案(財務專案或保養專案二擇一)；入主CITROËN Ë-C4指定車型可享 0 利率財務專案或是 6 年 / 6 萬公里免費保養專案(財務專案或保養專案二擇一)；另外，現在入主CITROËN C5 AIRCROSS即可享1.99%超低利率財務專案，買指定車型可享 3 年 / 3 萬公里免費保養，另再加贈 1 萬元消費抵用券。