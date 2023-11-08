聖暉＊前三季EPS達12.28元 H1擬發每股4.5元股息

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聖暉＊（5536）今（8）日公布財報，前三季受惠毛利率、營業利益率、稅後淨利率「三率三升」，稅後純益14.9億元、EPS達12.28元，年增10％、4％，獲利表現亮眼！聖暉＊通過2023年上半年擬配發每股4.5元股息（以每股面額5元計算），優於去年同期，現金股利配發率55％；若換算每股面額10元計算，相當每股配發9元股息。

聖暉＊第三季合併營收64.6億元、稅後純益5.1億元、EPS達4.11元，分別年減22％、20％及26％。聖暉＊表示，Q3營收因短期專案完工與去年基期較高年減22％，雖然整體大環境依然充滿挑戰與不確定性，聖暉＊展現出積極應對的姿態，持續關懷客戶需求，鞏固既有客戶，並不斷開發新客戶、新產業，以維持公司業務與獲利穩定成長。

聖暉＊進一步表示，集團專注優質專案，精實控管，第三季整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率達到19％、12％、10％，均優於去年同期；前三季毛利率、營業利益率、稅後淨利率相較於2022年同期，也明顯提升達20％、14％、11％。

展望第四季，聖暉＊集團新接訂單逐漸轉強，持續以多產業、多區域、多工種的業務布局來降低負面衝擊。聖暉＊未完工在建工程案量持續維持高水位、預估340億元以上，足以支撐集團未來一至二年的營運。