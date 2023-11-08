mRNA新冠救人無數 中研院攜手宏碁共研癌症疫苗

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近年mRNA技術的成功，已成為各國研發下世代醫療的新方向。中研院院長廖俊智與宏碁創辦人施振榮今（8）日共同宣布雙方已簽署合作備忘錄，並各自提出「自動mRNA製程平台」及「預測腫瘤新抗原（neo-antigen）之AI模型」之技術，以共同發展個人化癌症疫苗。

廖俊智表示，在新冠疫情初期中研院即組成mRNA疫苗研發團隊，投入多項具有潛力的研究主題，從基礎研究到實際製程，進行垂直整合。目前已有數項成果，其中由應用科學研究中心團隊所研發的自動化mRNA製程平台，可為個人化癌症疫苗及其他臨床二期前小規模製造，提供連續式、自動化、智慧化、標準化的桌上型製作系統。

廖俊智強調，此次合作將相互借重雙方各自擅長的技術，攜手共進個人化mRNA癌症疫苗，期能促進我國在mRNA疫苗和藥物領域的研發及製造能力。

宏碁施振榮創辦人表示，精準醫療是醫界的發展趨勢，跨域合作迎接智慧醫療產業新局，能為社會創造更高的新價值，也對全人類的醫療有很大的貢獻。

中研院應用科學研究中心研究員董奕鍾表示，目前醫療應用所需的小批量、多樣性、個人化精準的mRNA疫苗尚無適當的製程設備，本院結合跨領域專才，成功打造「自動化連續流式mRNA疫苗製程平台之原型機」，在流體力學設計上有所突破，利用新式低阻流體微型反應器達成良好的反應控制及混合效果，配合線上感測及AI分析，創造連續式穩定的「微環境」，可有效提升生物製劑良率。

董奕鍾說，此原型機可實現一鍵式（Push-button）的操作，加上拋棄型一體式（All-in-One）封閉式耗材設計，能有效確保製程潔淨度，避免樣品間交叉污染，可應用於實驗室開發至未來個人化癌症疫苗製造的規模。

中研院提到，宏碁生物醫療團隊於此合作案，除了運用專業智識研發出個人化mRNA癌症疫苗外，另注入宏碁專有的 AI 模組預測腫瘤新抗原技術。宏碁公司價值創新中心生物醫學實驗室葉禮慈經理說明，宏碁於疫苗免疫抗原預測 AI 模組（Acer Deep Intelligence for Vaccine and Antigen, ADIVA）針對每位癌症患者的腫瘤細胞特徵不同、患者本身的免疫系統亦有差異，將人工智慧（AI）應用於預測專一性活化病患免疫系統清除腫瘤細胞之標記。透過宏碁高效能的 AI 模型預測技術，以及客製化的疫苗設計，未來將能造福更多病患需求者。

中研院說，與宏碁共同簽署之備忘錄，合作重點為雙方提供其在個人化mRNA癌症疫苗相關領域之研發經驗，共同將個人化癌症疫苗從基礎研究推展至臨床試驗。與其同時，本院在國家生技研究園區亦建置核酸先導設施，可望提供本案所需之小量核酸藥物生產及品質分析的一站式服務，有助垂直整合研發成果至實際製程。盼初期以推進個人化癌症疫苗進入臨床試驗為里程碑，並以個人化mRNA癌症疫苗及藥物之量產、製程與相關設備導向商業化為終極目標。