賴清德宣布八大體育政見 體育預算加碼至200億

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民進黨總統參選人賴清德今天參加「全國體育界力挺賴清德後援會」，宣布體育8大政見，目標是提升台灣運動實力、普及全民運動，其中最重要是第8項，他承諾當選後，會將每年的體育預算從130億元增加至200億元，同時要成立體育運動發展部。

賴清德今天受邀參加「全國體育界力挺賴清德後援會」來自全國50多個單項體育會會長，在全國總會長葉政諺帶領下，表達全力支持最挺體育的賴清德，各單項協會長也接下賴清德授旗，表達「體育團結、信賴台灣」的氣勢。

賴清德當場宣布他的八大體育政策，包括一、將成立「體育運動發展部」，讓體育教育跟運動產業發展並重；第二、推動全民體育，讓每個人學習到體育能力、養成運動習慣；第三、他要推動「黃金計畫3.0」，透過科技與訓練，針對優秀選手團隊，從教練、到運動防護員、物理心理治療師的配置，目標就是出戰為國家爭光。

第四、「優秀選手輔導方案」，關照選手退休後生活、學生就學、未來就業、創業問題都要考量，才能吸引年輕人投入體育；第五、「競技運動全民化」，成立社區運動俱樂部，培養職業球隊，也可發掘到優秀運動人才為國爭光；第六、「推動運動產業多元發展」，應該用產業的角度來看，國家跟社會用產業腳步發展體育跟運動，產業就會形成，對創造就業機會也有很大幫助。

第七、政府跟體育界共同合作，打造「台灣品牌國際賽事」，舉辦亞洲級或是國際級比賽，也可以提升國內選手水準；第八、體育預算蔡總統上任已從80億提升至130億，他當選總統將體育預算編至200億元，這樣才有辦法落實前七個政見，希望能用運動壯大台灣。

賴清德說，他雖然沒辦法成為體育選手，但一直都是體育迷，全國體育界Team Taiwan後援會的成立，對他來說意義重大，對明年選舉也將發揮臨門一腳的關鍵作用。他指出，體育運動除了可以強健體魄，也是年輕人追逐夢想的園地，且能帶動台灣經濟發展，國家應該要好好支持年輕人追逐夢想、為國爭光，這對個人、社會、國家都非常重要。