中研院發表自動mRNA製程平台 可有效提升生物製劑良率

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mRNA疫苗在新冠疫情期間為民眾所認識，送至人體細胞可產生對新冠病毒的免疫力，中央研究院8日表示，mRNA技術近年已成功應用，成為各國研發下世代醫療的新方向，中研院在新冠疫情初期即組成mRNA疫苗研發團隊，投入多項具有潛力的研究主題，其中由應用科學研究中心團隊所研發的自動化mRNA製程平台，將與業者攜手共進個人化mRNA癌症疫苗，可望促進我國在mRNA疫苗和藥物領域的研發及製造能力。

中央研究院長廖俊智與宏碁公司創辦人施振榮8日共同宣布雙方已簽署合作備忘錄，並各自提出「自動mRNA製程平台」及「預測腫瘤新抗原（neo-antigen）之AI模型」之技術，準備採共同模式，發展個人化癌症疫苗。宏碁生物醫療團隊於此合作案，除了運用專業智識研發出個人化mRNA癌症疫苗外，另注入宏碁專有的 AI 模組預測腫瘤新抗原技術。

中研院應用科學研究中心研究員董奕鍾表示，目前醫療應用所需的小批量、多樣性、個人化精準的mRNA疫苗尚無適當的製程設備，中研院結合跨領域專才，成功打造「自動化連續流式mRNA疫苗製程平台之原型機」，在流體力學設計上有所突破，利用新式低阻流體微型反應器達成良好的反應控制及混合效果，配合線上感測及AI分析，創造連續式穩定的「微環境」，可有效提升生物製劑良率。

董奕鍾指出，此原型機可實現一鍵式（Push-button）的操作，加上拋棄型一體式（All-in-One）封閉式耗材設計，能有效確保製程潔淨度，避免樣品間交叉污染，可應用於實驗室開發至未來個人化癌症疫苗製造的規模。中研院攜手業者，期能促進我國在mRNA疫苗和藥物領域的研發及製造能力。