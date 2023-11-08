巧新自結10月及前十月合併營收 均創同期新高

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受惠第四季傳統汽車產業旺季，巧新（1563）8日公布自結10月合併營收7.14億元，月增0.95％、年增40.45％，創連續二個月單月營收，破7億元，也創同期新高；累計前十月合併營收62.87億元，年增18.11％，也創同期新高。

受惠於進入第四季傳統汽車產業旺季，帶動主要歐、日等品牌車廠客戶，對於巧新旗下客製化輪圈的拉貨力道強勁，帶動自結10月合併營收達7.14億元，年增40.45％，創同期新高，累計今年前十月合併營收達62.87億元，年增18.11％，也創同期新高。

巧新透露，10月客製化輪圈提貨需求，延續9月的力道，主要包括JLR、Porsche、Toyota，及Mercedes Benz等歐、日豪華品牌車廠客戶，對客製化輪圈的訂單需求，自暑休後穩定，且持續成長，都是公司10月及累計前十月營收，創同期新高的關鍵。

面對氣候變遷衝擊，淨零轉型的任務，已刻不容緩，巧新表示，身為國際知名超跑與豪華品牌車廠的一階供應商，除積極響應品牌車廠提倡的綠色製程，從本業核心業務出發，推出的再生鋁RESAICAL®，亦成為客戶的ESG減碳最佳夥伴，再生鋁RESAICAL®的使用量，截至今年10月底總用量達30％，新增客戶核可部分，亦持續進行產品驗證與導入，預計RESAICAL®明年使用量，將有較大成長。

另巧新也積極落實節能減碳行動的部分，2023年第一季底，已完成太陽光電能源1.49MW（百萬瓦）建置，導入巧新屏東新廠，為碳權超前布局。

從目前太陽能板的發電量來看，平均每年可發電180萬度電，可供自用，巧新也期許透過綠電循環，抵銷碳足跡，進而實踐社會永續共好願景。

展望今年第四季，巧新對於公司整體營運向上成長，深具信心。觀察品牌車廠目前皆火力全開衝刺下半年銷售表現，及提前準備明年新車款的上市計畫，巧新將隨著主要客戶的拉貨力道，有望創造客製化輪圈全年出貨量達兩位數年增率，挹注今年營收表現有機會挑戰歷史新高。

當然，巧新仍持續優化產品結構、改善製程效率，及拉升再生鋁圈出貨量等重要策略實施，以期今年度獲利表現，有機會遞出一張亮麗的成績單。