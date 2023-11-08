第一屆「GOGO RUN狗與鹿寵物路跑」登場 逾千毛孩熱鬧開跑

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最萌寵物盛會「GOGO RUN狗與鹿寵物路跑」於4日假新北市蘆堤寵物公園熱鬧開跑，現場聚集逾1200組毛孩與飼主，包括藝人徐瑋吟、林采緹、陳依依與KOL楊哲Arger皆出席愛心活動，共同體驗一場充滿歡樂的2公里賽事，且響應公益，幫助更多弱勢浪浪。

「GOGO RUN狗與鹿寵物路跑」首度結合台灣原創IP的寵物公益路跑，全台獨家唯一場次於新北市盛大舉辦！此次路跑活動依照毛孩大小區分組別，共3個梯次，短距離的歡樂跑形式讓主人與毛孩都能輕鬆同樂，賽前民眾紛紛踴躍響應活動，掀起一股曬毛孩風潮，展現出對於活動的熱烈期待。

「MYDEERDOG狗與鹿」作為毛孩最佳代言人，長期關注生命教育、人狗和諧與飼主素養等相關議題。狗與鹿經常分享與毛孩生活的大小事，以動畫及插畫圖文在逗趣互動中傳遞親子教育與社會公益的正能量，也常常分享粉絲與毛孩的暖心故事，希望全世界每一個生命都能得到幸福。

藝人徐瑋吟（鮪魚）帶著愛犬䉽䉽率先領跑大型犬組別，林采緹帶著愛犬拉拉、陳依依帶著愛犬妹妹也各自領跑中小型犬與推車組，且與現場民眾一起同樂，創造與毛孩放電玩耍一天的美好回憶！跑道上有主人牽著毛孩精力充沛直衝終點，有悠閒慢跑的民眾，也有人用寵物推車推著年邁毛孩一起完賽，還有全家大小一起出動，陪伴家中寶貝跑步的溫馨畫面。完賽後還有精美又實用的拾便袋收納組（含可分解環保袋）可以領回家，讓人出門遛狗也能可愛又環保。

該路跑十分豐富精彩，除了沿途設置多組「狗與鹿」打卡點及大型氣偶供民眾拍照留念，更結合許多寵物品牌，為毛孩們帶來好吃好玩的優質商品。台灣凍乾飼料領導品牌HeroMama精心準備益生菌凍乾晶球糧，為完賽毛孩們補充體力；寵物玩具品牌KONG也準備經典紅葫蘆玩具搭配尋寶遊戲，維持毛孩身心快樂。現場還有熱鬧的大會集章活動，當民眾帶著毛孩一起體驗遊戲後，即可憑集章卡兌換限量「狗與鹿」周邊商品，讓參與者擁有獨一無二的路跑體驗。