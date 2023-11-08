外資買超前十出爐 3大ETF全入榜、00878居冠

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【旺得富理財網 王順泉】美股續漲，那斯達克連8紅，台股今天延續多頭氣勢，上漲55.88點，收16740.83點，成交量2744億元。加權指數11月以來連6個交易日收紅，股王世芯續創新高3045元，AI指標股廣達、緯創大漲5.4%、4.2%，IC設計龍頭聯發科站上9字頭，金融股相對弱勢，類股指數收黑。

今天外資買超37.33億元，投信買超14.55億元，自營商買超6.18億元，合計3大法人買超58.06億元。

國內市場ETF規模衝破3兆元，外資近期也大力買進台股ETF，今天00878加碼9千張登上買超冠軍，另外0050、0056也入列買超前10名，規模2千億以上的3檔台股ETF全上榜。

月配高股息ETF今天第3檔掛牌，00936台新永續高息中小第一天就爆出9萬多張巨量、大漲3.45%，名列第4大熱門股。不過外資卻站在賣方，拋售2995張。

外資近日不斷減碼大型傳產股，今天賣超第一名是長榮航2.76萬張，中鋼也逾萬張，華新、陽明、中工等皆入列賣超前10名。

至於AI股則操作不同調，買超廣達，賣超緯創、光寶科等。

法人表示，美國聯準會上周決議不升息，加上非農就業報告低於預期，市場預期未來再度升息可能性不高，資金回流股市。台股連2天收在半年線之上，今天量能重返5日均量，呈現「有量有價」，加上景氣回溫、年底旺季效應與選舉行情，預估後市仍有機會向上攻堅。

外資今天買超上市個股前10名為：國泰永續高股息(00878)9098張、一詮(2486)8630張、廣達(2382)8514張、元大台灣50(0050)8123張、元大高股息(0056)6327張、鴻海(2317)6135張、復華富時不動產(00712)5069張、仁寶(2324)4844張、玉山金(2884)4273張、台積電(2330)3873張。

外資今天賣超上市個股前10名為：長榮航(2618)27632張、緯創(3231)16599張、中鋼(2002)10980張、開發金(2883)6192張、矽統(2363)6192張、聯電(2303)6000張、華新(1605)5308張、光寶科(2301)4464張、陽明(2609)4267張、中工(2515)3668張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。