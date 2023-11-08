中華電信攜手東京電視台 台日首度跨國合製戲劇

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台日跨國合製戲劇首發，中華電信8日宣布攜手日本東京電視台，首度跨國合製戲劇《獨活女子的守則4》，為台日影視合作跨出新里程碑。

中華電信預計明年第一季於MOD、Hami Video，全台獨家首播服。

中華電信執行副總吳麗秀表示，除獲得《獨活女子的守則4》台灣獨家影視版權，中華電信也與東京電視台共同企畫特別訂製台灣篇，為中華電與東京電視台長期合作踏出第一步，雙方未來會以更多元的協作模式，為中華電信累積跨國合製的經驗。

東京電視台全球推廣部執行董事齊木裕明專程來台並表示，中華電信是東京電視台長期合作對象，且雙方關係愈來愈緊密，目前已走到共同製作。

擴大投資影視內容及布局，中華電信日昨宣布攜手文策院籌組「文化內容產業基金」，中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，基金規模30億元，中華電會在出資方占比最大，正邀請國內及國外業者共襄盛舉，中華電會從平台層及內容層發展影視產業，採購國內外影劇與投資影視製作亦同步進行，期許為本土影視生態帶來不同觀點以及創作能量。

胡學海說，「獨活」第一、第二季是中華電信透過採購引進台灣，第三季則獨家播出，這次中華電與東京電視台合作製作「獨活4」，不僅取得境外引進內容的台灣代理權，也是近年中華電信首度進入影視代理市場的代表作。