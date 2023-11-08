台灣大合併台灣之星訂12月1日 將擴大mo幣生態圈

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣大合併台灣之星基準日確定12月1日，新台灣大用戶規模達980萬戶，進逼中華電信的千萬用戶。台灣大強調，台台併完成後，近千萬用戶的基礎將更有助於台灣大推動好速成雙、mo幣多，以 及Disney＋的銷售量。

因應台台併合併基準日調整，台灣大第三季法說會亦由原訂11月10日改為11月15日。台灣之星亦公告配合合併換股作業進行，台灣之星股票最後過戶日為11月24日，並自11月27日至12月1日止停止辦理股票過戶。

由於台灣之星目前在3.5GHz的5G頻段擁有40MHz的頻譜，台灣大為60MHz，雙方合併後，新台灣大的5G頻譜將擴大為100MHz，相較中華電的90MHz、遠傳合併亞太電後新遠傳的80MHz，成為目前電信業界在3.5GHz主流頻段擁有最多5G頻譜的電信公司。在網路整併方面，台灣大將以5G載波聚合技術串聯不同頻段超過1萬5千萬座基地台。

台灣大董事長蔡明忠日前表示，完成這項合併案，最大目標著眼於讓5G頻譜發揮更高效益的整合、朝向節能減碳永續發展目標再邁進一大步。發射3.5GHz的5G基站耗電量是4G基站的3倍以上，台灣大一直主張台灣不需要五套5G網路，與台灣之星網路整合後，可立刻減少一套3G網路 以及數千個重複的4G基地台站點，年省用電7,400萬度以上，長期而言，每年省用電量1～2億度。

台台併一案，經過換股比例調整，由原本台灣大每0.04508股換持台灣之星1股，調整為台灣大0.0326股換持台灣之星1股，合併金額由原本估約282億元調整為估約197億元定案。

遠傳合併亞太電信定於12月15日為合併基準日，台灣大合併台灣之星定於12月1日後，新電信三雄時代的新競局提早到來。