體驗北市樂齡運動指導團 長輩樂喊「75歲還能玩SUP！」

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台北市體育局推動樂齡巡迴運動指導團，為長者設計運動課程，今年首度帶領平均年齡70歲長輩挑戰「SUP立式划槳」，有民眾說，成功站在衝浪板那刻，內心感動難以言喻，想跟孫子分享「爺爺75歲了還能玩SUP！」

體育局2016年起推動活躍樂齡運動計畫，成立全台首支樂齡巡迴運動指導團，至今開辦550個運動班，提供1萬9705位長者共3951.5小時的運動課程，創造14萬1865運動人次，並提供長輩揪團申請教練外送服務。

樂齡巡迴運動指導團今年帶領8位平均70歲的長輩挑戰SUP立式划槳，住在中山區71歲莊姓民眾說，訓練真的很辛苦，但很明顯感覺到訓練後身體的不一樣，雖然有練有差，但挑戰當天實在很緊張。

75歲程姓民眾笑說，光站在板子很不簡單，即使跌好多次，但成功站起來瞬間很不可思議，心中有股難以形容的感動，「我可以跟孫子炫耀，爺爺75歲了還能玩SUP！」

文山區博嘉里長吳坤輝表示，部分長輩走路慢，甚至有拿拐杖，經過樂齡巡迴運動指導團訓練，明顯感受他們走路變得順暢不吃力，連拐杖都很少依賴，里民也因為每周固定上課，感情愈來愈好，盼明年繼續辦。

體育局副局長蔡培林表示，2025年將舉辦雙北世界壯年運動會，共35種運動種類，預計明年2月啟動報名作業，歡迎樂齡朋友踴躍參加。