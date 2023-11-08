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配合2023萬緣水陸法會 佛光緣美術館推「一月普現特展」

  • 中時即時 林雅惠
佛光山2023年萬緣水陸法會即將於11月18日至25日登場，佛光緣美術館為了配合功德最殊勝的法會，特別策劃「一月普現-水陸畫特展」，8日舉辦開幕式。（佛光山佛光緣美術館總館提供／林雅惠傳真）
佛光山2023年萬緣水陸法會即將於11月18日至25日登場，佛光緣美術館為了配合功德最殊勝的法會，特別策劃「一月普現-水陸畫特展」，8日舉辦開幕式。（佛光山佛光緣美術館總館提供／林雅惠傳真）

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佛光山2023年萬緣水陸法會即將於11月18日至25日登場，佛光緣美術館為了配合功德最殊勝的法會，特別策劃「一月普現-水陸畫特展」，8日舉辦開幕式，這是僧俗二眾花了300人次合力集體創作而成，即日起至2024年1月7日在佛光山佛光緣美術館總館展出，歡迎大家共享這場結合美學與心靈的饗宴。

水陸法會是中國佛教儀式中最隆重規模最大、功德最殊勝的法會，到現在已有1000多年歷史，佛光緣美術館高雄館主任有泉法師說，水陸畫特展由佛光緣美術館總館和高雄館的義工花了23天日夜創作而成，用瓦楞紙打成紙漿再塑造成敦煌石窟，重現石窟壁畫的原貌，讓參觀者彷彿走入敦煌石窟的意境。

出席今日開幕的佛光山都監院院長慧傳法師說，水陸法會源頭來自金山寺，金山寺水陸法會被列為中國大陸文化部國家非物質文化遺產，大陸對佛教很重視，水陸法會有不可思議功德，希望每一個人都能夠從中找到自己的佛心。

佛光緣美術館總館長如常法師說，全佛光山都在讚嘆美術館的義工，共同完成一月普現-水陸畫特展，供養梵天功德大、供養諸天福報大，供養三寶只要有一人得度，他一定會把資糧留給你，法華經教我們每個人都能成佛，展場的「二佛並座」就出自法華經。

水陸畫特展內容非常豐富，有各壇口、水陸儀軌、功德利益、內外壇的介紹，更有難得一見的縮小版藏經樓，栩栩如生。還有藥師百子櫃可以抽法語。

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