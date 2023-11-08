展現廉能透明DNA 水利署榮獲「第1屆透明晶質獎」特優

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經濟部水利署於2023年參加「第1屆透明晶質獎」，秉持廉能透明決心通過初選，並於同年8月18日展現水利同仁DNA，深獲肯定再次成功通過實地複評，自全國各機關廉政亮點中脫穎而出，榮獲特優殊榮，讓透明文化守護國家水利建設的信念得以實踐。

這次頒獎典禮於8日在國家圖書館國際會議廳盛大舉行，水利署署長賴建信從行政院院長陳建仁手中接下特優獎項，也象徵水利廉能的實踐獲得國家級的肯定，全體同仁都與有榮焉！水利署近年來透過業務的公開透明，將眾多優質成果與其他機關共享，在河川疏濬規範、生態檢核措施、科技雲端監控等範疇，成功樹立廉政透明的典範移轉；而與第三方機關跨域合作的廉政平臺，全台開設的70案平臺中，就有8案來自水利署，水利署除將不法根絕之外，更順利完成多項國家重大水利建設；此外，工程行政透明措施的落實、河川疏濬制度的變革、政府Open Data對接民眾、國際廉政論壇接軌世界、獎勵廉能措施再激勵、企業服務廉政平臺串聯ESG等，都彰顯水利署對於廉政透明的戮力付出，成功實踐與民眾共榮共好的承諾。

這次取得廉政界的奧斯卡獎，水利署仍會將水利業務的透明經驗持續發散，賴建信強調，「廉」、「能」可以兼顧，仰賴的就是透明行政，行政要有廉能的治理策略，人民才能無憂的安居樂業，因此獲得透明晶質獎並非終點，此時此刻台灣將迎來枯水期，各地海淡廠廉政平臺也正如火如荼展開，水利署將在廉政透明的道路上筆直向前，「水利透明DNA」也會徜徉在全台流域，未來水利也將持續結合廉政透明，共譜民眾福利、跨域創新、環境永續的新篇章。