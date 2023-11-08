穩合實業SCR脫硝觸媒空汙改善統包工程 一舉拿下金門塔山發電廠工程案

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近年來，全球高度重視聯合國17項SDGs永續目標，企業對環境、社會與公司治理的ESG 投資也與日俱增，為響應全球大趨勢。信商公司早已發展火力電廠空汙改善工程，包括鍋爐脫硝設備 SCR 增設及改善工程項目，信商關係企業旗下子公司穩合實業早先亦與台電等機構合作，進行HRSG鍋爐的脫硝觸媒反應器增設工程案，近日更是成功承攬金門塔山電廠第一至四號機組，增設空氣污染防制設備採購帶安裝工程案，成為SCR脫硝觸媒空汙改善統包工程領導品牌。

穩合實業由於具備配合既設基載運轉機組增設SCR計畫，因此於不影響機組發電條件下，早已有如期、如質、如安，共計完成12部鍋爐增設SCR的EPC工程經驗，當中就包含桃園大潭發電廠、森霸電力豐德電廠等工程案。在民國108至110 年間因台電大潭發電廠的8座HRSG鍋爐的脫硝觸媒反應器增設工程案，更將機組排放的NOx減量至合約要求排放標準，而大潭電廠亦成功摘下前桃園市鄭文燦市長頒贈「空污績優廠商獎」。

穩合實業主打的鍋爐脫硝設備SCR增設及改善工程項目，正是針對火力電廠、焚化廠等鍋爐煙氣脫硝及柴油機動車輛尾氣的淨化技術。根據財團法人中興工程顧問社秦坦賢、施明源所發表《選擇性觸媒脫硝系統在鍋爐煙氣 低溫環境之應用展望》分析中提到，因SCR 脫硝觸媒還原法是透過控制氮氧化物（NOx）排放的最有效技術，以尿素、氨水或液氨產生的 NH3為還原劑，核心技術則在於選用觸媒材料的催化活性、還原性能、機械強度，以及和緩慢毒化的優良性與強度。

同時只要是非電力行業，均因其燃燒爐設備尾氣排放溫度常處於120℃至300℃範圍，所以改採低溫SCR技術，方可提高脫硝效率，以符合日趨嚴格的空污排放標準。穩合實業SCR 脫硝觸媒技術，正是針對火力電廠空汙改善的方案，強調不僅是價格較同業低，更是品質、效能更高，努力朝向改善且降低空污排放的標準。

以Nox排放的標準5.5ppm為例，穩合實業SCR脫硝觸媒設備不僅能達成Nox排放標準，更進一步超越標準，達到降低至 2.5ppm的排放量。如同上述分析報告中所提到，低溫 SCR 脫硝技術在低硫低塵的尾端煙氣低溫環境中，已有少量工業化應用實績，其優勢為反應塔布置較靈活、煙氣工況良好、不破壞原有物料和熱平衡、占地面積小、改造費用小、操作方便且能耗低、操作成本低及初設投資大幅降低等。

而穩合實業也希望推廣至更多發電廠來採用SCR脫硝觸媒技術，共同達成降低空汙所帶來對全球的危機，讓民眾能逐步減緩對於火力發電廠、PM2.5的擔憂，也為了大眾與環境健康盡一分心力，朝向ESG企業目標邁進，明年更期許能進軍海外市場，積極推廣 SCR 脫硝觸媒技術設備，讓全球一起達成 SDGs永續目標。