林集團拓新品牌 「太麻林酸菜魚」＋「熊貓夾美食」台中旗艦店11月正式營運

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集團旗下擁有台中林酒店、台中林皇宮與高雄林皇宮等飯店連鎖品牌的林集團，看好排隊名店酸菜魚的超高人氣，砸重金在台中市打造全新連鎖品牌「太麻林酸菜魚」及新創「熊貓夾美食」，11月正式開幕營運！開幕期間（11／09～11／12）祭出買一送一搶市！

林集團董事長林協健表示，餐飲專賣店與客製化私廚料理，預期將成為餐飲業的流行趨勢，未來將朝此兩大餐飲方向規劃展店。

值得一提的是，坐落在台中單元二重劃區益豐路四段、近向上路三段，占地面積近千坪的「太麻林酸菜魚台中旗艦店」，附近停車場多、停車相當方便，餐廳一樓還擺放了百台的夾美食機台，顛覆民眾對餐廳的即有印象。林集團指出，試營運以來，不少爸媽帶著小孩來玩夾美食，兌換各式零食，成為親子遊的休閒場所，期能成為台中都會享用美食、休閒娛樂的新據點。

林協健表示，酸菜魚主要以泡椒、辣椒及花椒調味，再加上高湯與酸菜、新鮮魚片一同燉煮，最後淋上辣椒、花椒、泡椒炒出的熱油，作法費工，口味酸爽帶勁，辣中帶麻，四季品嚐都開胃又下飯！料理講究工序，不僅嚴選產地直送新鮮大白菜，醃製過程只加鹽，毫無添加物，藉由大白菜自身的乳酸菌發酵，傳承古法5道工序的秘制酸菜，醃漬一個月再熟成20天，加入魚皮、魚骨及雞骨燉煮的湯頭，不嗆口的溫和酸感，還保留大白菜的回甘酸甜！

酸菜魚份量分為中、大、土豪（適合3～4人），標配的酸菜魚以切成片的烏鱧魚肉作為主料，將泡椒、薑等爆香後，加湯燉煮酸菜和魚，再加入配料木耳、寬粉、金針菇和豬肉片，傳統道地的滋味酸辣可口！亦可挑選台灣活石斑入菜，肉質Q彈毫無腥味，秘制湯頭以大骨熬成，搭配酸爽酸菜，佐以香菇、木耳、金針菇、腐竹等豐富配料，配上一碗越光米飯就心滿意足！還搭配多款涼菜及小吃，如泰式小卷、蜜漬番茄、滷鴨血、香香炸雞雞、京都排骨等。

「太麻林酸菜魚」品牌創辦人林協健以多年的餐飲經驗，打造一個餐飲時下流行的夾美食文化，結合酸菜魚的用餐體驗，不僅是來餐廳享用美食，更能在飽餐一頓後，直接走到隔壁進行有趣的夾美食活動，非常適合親子一起體驗。