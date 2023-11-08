DDR5滲透率續揚 優群樂看明年仍有雙位數成長契機

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優群（3217）召開法說會，總經理劉興義在法說會上表示，第四季訂單能見度不高，再加上部分客戶下修訂單，估第四季營收將由原先的持平第三季下修為季減一成，惟毛利率仍可保有第三季的水準，另明年拜DDR5轉換率提升之賜，在DDR5 ASP明顯高過DDR4下，內部現仍暫以雙位數成長作為追求目標。

NB傳統旺季來臨，再加上蘋果新機微型沖壓件出貨放量，優群第三季營運唱高調，不單單季營收以8.94億元高掛歷史新高，毛利率為49.88％，季增8.38個百分點，亦為2019年第四季以來的新高，經結算單季稅後純益2.87億元，呈季增82.23％，換算EPS為3.19元，等於第三季單季就賺贏上半年的總和，另累計前三季EPS6.01元亦順利超車去年同期的EPS5.74元。

針對今年第三季毛利率逆勢成長的原因，優群財務長范玉真指出，主要是因為DDR 5滲透率提升所致，另微型沖壓件Metal ba於今年第三季順利放量也是原因之一。

劉興義指出，目前DDR5 So-DIMM、Long DIMM的ASP（平均銷售單價）分別較DDR4增加180％及200％～250％，在So Dimm部分，以數量估，目前滲透率約25％，但若以營收估，占比則拉升至近四成；至於Long Dimm，以數量估，占比約三成，惟營收占比估達六成。

展望明年，隨著Intel新的CPU推出後，優群樂看DDR5滲透率也將隨之提升，估滲透率將提升至45％～50％，儘管明年價格可能因競爭而下滑10％～15％，但靠著「補量」，預期明年DDR5還是會有不錯的成長。

在擴產方面，優群除既有的昆山、四川、台灣外，又新增了越南的新產能，目前越南廠已進入申請環評階段，依據既有規畫，越南一期廠預計於明年第三季啟用，另二期廠亦將接續於2025年第三季啟用，優群強調，在新廠規畫時，即將電鍍也納入規畫，預期這會是優群在生產上的一大優勢。